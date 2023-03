Mulher, comércio e o Código de Defesa do Consumidor

Neste 8 de março, dia internacional da mulher, destaco a importância da constante evolução para os mais variados segmentos mercadológicos com a participação feminina. Em cenário de expansão, a mulher consumidora surge como figura importante e, para tanto, deve estar conectada aos direitos e deveres à frente de uma sociedade de consumo. Partido dessa perspectiva, o comércio deve atender às demandas, expectativas e necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente: escolas dos filhos, produtos de beleza, farmácias, supermercados, vestuário, dentre outros.

Analisando as perspectivas de lojas virtuais, segundo pesquisa de comportamento de consumo on-line da Nielsen Media Brasil – especializada em insights de audiência, realizado em parceria com o Opinion Box, empresa de pesquisa de mercado, aponta que 90% do público feminino acessam as redes sociais diariamente. Por conseguinte, clientes que compram pela internet, sem dúvida, agregam essa conexão tecnológica na comparação de valores dos produtos ofertados, orçamentos e reclamações pós-compra.

A mulher convidada por uma campanha publicitária, seja real ou virtual, deve ter em mãos um cronograma a seguir em caso de insatisfação. Os critérios adotados durante a aquisição da mercadoria são imprescindíveis, sobretudo, quando há reivindicações posteriores tais como atrasos na entrega, valores divergentes, etc. Porém, dando continuidade ao entrelaçado de cláusulas específicas do código de defesa do consumidor e suas particularidades, destaco que também são de competência dos órgãos fiscalizadores a venda de pacotes turísticos e tratamentos estéticos, segmentos que despertam a atenção feminina.

Desta forma, é fácil concluir a importância da mulher na sociedade de consumo a partir da mudança do protótipo aplicado nas relações comerciais passadas. Contudo, com o devido apoio logístico dos órgãos fiscalizadores, alicerçadas no Código de Defesa do Consumidor, as consumidoras têm a liberdade de questionar relações abusivas e protocolar suas denúncias. Essas transformações demostram a força do grupo consumidor, que antes era visto como sexo frágil, e agora assume papel social de referência, poder e consumo.