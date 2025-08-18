Muitas bênçãos, Fortaleza!

A população fortalezense celebra , a cada 15 de agosto, em meio ao belo e tradicional fervor religioso, a passagem do dia de Nossa Senhora da Assunção. Desde julho passado, a imagem da padroeira de nossa cidade tem percorrido as regiões episcopais da Arquidiocese de Fortaleza, em peregrinação. Muitas dessas regiões, localizadas em áreas onde problemas sociais graves atingem milhares de pessoas, precisavam mesmo receber a presença simbólica da mãe do Salvador, assunta aos céus, numa intensificação e renovação da fé nos corações de tanta gente!

Ainda nos primórdios da história do Ceará, o forte de Schoonemborch, construído pelos invasores holandeses e retomado pelos portugueses quando deram efetivo início ao processo de povoamento da região, no século XVII, passou a receber a denominação de forte de Nossa Senhora da Assunção. Essa devoção popular, fortalecida pela presença dos colonizadores lusitanos e, mais ainda, pela atuação de missionários jesuítas, somente se ampliou através do tempo, consolidando-se no calendário religioso da capital cearense. Há até, no bairro da Barra do Ceará, uma estátua em homenagem a nossa padroeira, construída pela prefeitura de Fortaleza, em 2007. São muitas as manifestações de fé e de crença em dias melhores, registradas a cada ano entre a população local. E como são necessárias!

Precisamos, de fato, pedir bênçãos constantes para nossa cidade. Além das ações cotidianas levadas a efeito pelos poderes públicos, no intuito de melhorar a qualidade de vida da população, independentemente de suas condições sociais e econômicas, é importante que também busquemos, no plano celeste, sob a égide de Maria, a proteção espiritual diária e permanente. A festa de nossa padroeira é associada à sua ascensão aos céus, em corpo e alma, à glória eterna. As diversas celebrações religiosas e a tradicional procissão denominada Caminhada com Maria, anualmente registradas no 15 de agosto, dia de nossa padroeira, reforçam, renovam a fé dos que creem no amor da mãe de Jesus e em sua atitude protetora, de amor e maternidade, também para com seus filhos que todos os dias vão à luta, nesta cidade.

Fortaleza precisa mesmo, e muito, das bênçãos de Nossa Senhora da Assunção! Além do atendimento das necessidades materiais de seu povo, a cargo dos que dirigem a capital, esta cidade busca, no ardor das preces dirigidas à sua padroeira, a via espiritual fundamental para que nos mantenhamos firmes na fé em dias melhores. E que possamos tê-los de forma mais digna, humana e respeitosa. Que a padroeira continue a inspirar-nos esta firmeza e confiança. Muitas bênçãos, Fortaleza!