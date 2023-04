Mudar o software ou a cultura da empresa?

Um dos dramas enfrentados pelas empresas é na hora de avaliar a utilização de um software de gestão: não deu certo, muda-se o sistema. E de software em software muitos investimentos são feitos, em aquisição, treinamento e adaptações. No fim das contas, não fica claro se o erro está no sistema escolhido ou na própria organização da companhia.

Seja qual for a solução tecnológica contratada, a principal mudança que deve ocorrer é na cultura organizacional. Afinal, a utilização de softwares está - ou deveria estar - diretamente relacionada à gestão da inovação, que tem o grande desafio de renovar constantemente a estratégia de atuação empresarial e estar atenta às novas tecnologias. E o ideal é trazer estas tendências para a cultura interna.

Obviamente nem de longe é uma tarefa fácil, pois está ligada à adoção de metodologias ágeis e resultados rápidos, o que, muitas vezes, na cultura das organizações, impacta todos os membros, desde os níveis hierárquicos mais altos até os colaboradores de funções mais operacionais.

Por isso, trazer inovação para dentro da empresa é muito mais do que contratar um “sistema” novo: é preciso romper barreiras, preconceitos e formas de agir dentro de um contexto por vezes ultrapassado.

Isso também resvala no mindset vigente na organização. Afinal, é preciso que as pessoas percebam que, ao ser implementada a cultura de inovação, é possível que haja um novo método de trabalho a ser adotado, mais eficiente, com melhores resultados do que vinham sendo obtidos.

Essa nova mentalidade precisa começar dentro da área de inovação, mostrando os resultados que ela pode proporcionar e os ganhos que pode trazer para a organização, sensibilizando os stakeholders e os principais pontos de contato, até chegar nos principais gestores. A partir disso, a cultura de inovação naturalmente será absorvida pelos demais funcionários e colaboradores da corporação.

Portanto, ao se abordar a questão da tecnologia e da inovação nas empresas, muito mais do que contratar um sistema, é preciso tratar da mudança na forma de fazer gestão e de aceitar as metodologias aplicadas ao dia a dia.

Roseanne Pimentel é CEO da Key Solution