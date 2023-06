Mudar de julgamento é o mesmo que mudar de entendimento? Veremos que são coisas diferentes.

Mudar de entendimento, de modo consciente, é grandeza de espírito.

Só não muda de entendimento aquele “dissonante cognitivo” também chamado de “imunizado cognitivo”, ou seja, aquele que está vendo tudo nos seus “mínimos detalhes” mas não acredita, porque morrerá mais cedo por dentro.

Quem assiste diariamente o excelente programa “Nas Garras da Patrulha”, na TV Diário, ali há um personagem criado pelo comediante Cleber Fernandes, chamado “ Cornélio”, que vê a mulher dele com outro, o “Chicão”, mas não acredita que está sendo traído.

Pode um magistrado, notadamente aquele que assumiu o cargo por sua competência, sendo aprovado em rigoroso concurso público, mudar de julgamento sem mudar de entendimento? Pode sim.

Duas (2) são as situações em que o Juiz, mesmo não concordando, mas por ser obrigado a cumprir a Lei e a Constituição Federal, é obrigado a mudar de julgamento que fazia anteriormente: nos casos vinculantes gerais e nos concretos.

Membro nenhum do Pode Judiciário deve ter as suas próprias Leis e Constituição Federal, porque não foi eleito pelo povo.

Nos chamados casos vinculantes gerais, a determinação dessa obrigação está contida no art. 927 do atual Código de Processo Civil que prescreve que: “ Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

Logo se vê que não estão aí, nesse artigo 927 do CPC, as decisões da TNU (Turma Nacional de Uniformização) e Turmas Recursais, nas causas que tramitam perante os Juizados Federais (Lei 10.259/2001).

Os próprios Ministros dos Tribunais Superiores podem mudar, tanto de julgamento como de entendimento, conforme está assim previsto no § 3º do citado art.917:”Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver

modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. E, no § 4o dispõe: “A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”.

E, como exemplo de caso concreto vinculante, temos o que ocorre constantemente nas causas que tramitam perante os Juizados Federais, quando v.g o juiz julga improcedente um pedido de aposentadoria porque o Autor não juntou prova documental inequívoca de que, no seu período de carência ( 15 anos de trabalho na agricultura, ao completar a idade), mas, em seu recurso voluntário a respectiva Turma Recursal Local entende que há sim o chamado início de prova material (documental), anulando a sentença e devolvendo o processo para o Juiz ouvir o autor e testemunhas, caso em que o juiz só é obrigado aceitar esse entendimento e cumpri-lo, única e exclusivamente naquele caso concreto.

Em ambos os casos ( vinculação geral ou concreta), o Juiz está obrigado a mudar de julgamento, mas não de entendimento. Todavia, e ainda como Professor, em sala de aula, e em seus livros e escritos em revistas especializadas ou em Jornais, garantido o seu direito de crítica jurídica, pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional e outros normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), poderá continuar afirmando que não concorda com determinadas decisões vinculativas, explicando, obviamente, as suas razões jurídicas, sempre dentro da Lei e da Constituição Federal.

E, finalmente, nenhum magistrado brasileiro deve produzir decisões judiciais “forçando a barra” na interpretação, para ser agradável às partes, imprensa ou políticos, porque também a atual Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB) determina que ele terá de arcar com as conseqüências de suas decisões.

Agapito Machado é juiz federal e professor da Unifor