Mudanças digitais em cenários econômicos

Instituições bancárias seguem adotando metodologias diferenciadas frente ao cenário digital, sobretudo diante da era PIX e dos bancos digitais. O recebimento imediato foi a principal razão de muitos empreendedores abandonarem as famosas maquinetas de cartão, pois estas cobravam anuidade, percentual por vendas e o dinheiro não era repassado instantaneamente. O PIX é uma movimentação financeira atraente, responsável pela celeridade de transferência eletrônica de valores. A convenção envolve pessoas físicas, jurídicas e pode ser utilizada para pagamentos diversos, saques e trocos. São funcionalidades eficazes para quem realiza operações diárias, abrangendo melhorias no fluxo de caixa.



Outra tendência econômica são os bancos digitais. O Brasil, por exemplo, está entre os três países com maior adesão de clientes, algo já previsível, pois são atendimentos inteligentes, objetivos e sem taxas. É válido destacar que o procedimento para abrir uma conta digital não é tão diferente da sistemática utilizada por uma agência física, mas o processo poderá ser menos burocrático e mais acessível ao cliente que, na ocasião, poderá solicitar a abertura de conta, bem como utilizar os serviços através do site, aplicativo, dentre outros dispositivos.

O Link de pagamento é outra opção viável em cenário tecnológico, pois não precisa ter inscrição jurídica, apenas interagir com os clientes enviando uma URL. Ao clicar no link enviado pela loja o cliente decidirá como vai efetuar o pagamento: à vista, parcelado ou PIX. Os adeptos devem criar uma identidade, assim o comprador ficará mais seguro. Um espetáculo cibernético que envolve conexões e emoções!

Em contrapartida, os bancos físicos continuam investindo na relação de trabalho e no atendimento virtual, aprimorando operações que visam fidelizar clientes em tempos tecnológicos. Houve também mudanças em muitos serviços, sobretudo aqueles destinados aos empresários, como a compensação célere dos boletos, que em menos de 24 horas, independente de ser dia útil, já aparece no extrato bancário em situação de crédito, todavia, antes desse período ultramoderno o prazo era de três dias.

João Paulo de Queiroz é contador, mestre em Marketing Digital SEO, pós graduado com MBA em Finanças Auditoria e Controladoria