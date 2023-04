Mudanças Climáticas e Conforto Humano e Animal

No estágio de mudanças climáticas o qual estamos continuamente submetidos, inexoravelmente, os produtores rurais precisam se entabular, promovendo mudanças de adaptação e mitigação dos impactos, para continuarem a produzir satisfatoriamente no semiárido. Isso se faz necessário porque com as alterações do clima, o gasto energético animal ou fisiológico - a quantidade de energia gasta por um animal em um determinado período de tempo é conhecida como taxa metabólica - aumenta significativamente, com profundos reflexos na produção; gasto estratégico animal de regulação da temperatura do corpo.

Todo e qualquer animal, exige para poder expressar toda sua capacidade produtiva, uma faixa de temperatura na qual ele se sente confortável. Esse intervalo denominado “zona de termoneutralidade” garante que as funções biológicas não serão afetadas, que são aquelas causadoras de estresse. Nessa faixa o animal não tem que perder ou adquirir calor. Em tal condição, o gasto fisiológico será mínimo; isto é, o animal aproveitará ao máximo os nutrientes da dieta para crescimento, manutenção e produção de carne, leite, ovos etc.

Para que se possa continuar produzindo satisfatoriamente no meio rural cearense, há que se agregar ao pacote tecnológico de produção, a questão do refrigério animal; ou seja, precisa-se focar na questão do conforto humano e animal - tendência mundial irreversível -, como condição para permanência dos trabalhadores no campo e produção sustentável. Precisa-se adotar tal providência, imediatamente, pois as raças de animais, especializadas, a exemplo daquelas destinadas à produção de leite e carne, são exigentes em relação ao ambiente em que vivem. Oferecer instalações e ambiência adequadas é essencial para o aumento da produtividade em pequenos espaços, como é o caso dos estabelecimentos agropecuários do estado do Ceará. O desconforto e o desgaste térmico ocasionam perdas na produção de carne e de leite.

Os estabelecimentos agropecuários precisam criar ambientes de bem-estar para animálias, na medida em que os consumidores exigem cada vez mais dos produtores rurais respeito e “existências dignas para os animais”, criados para o consumo humano. A sociedade está cada vez mais exigente de informações sobre a procedência dos alimentos; em saber onde e como estão sendo produzidos aquilo que consomem, mediante estruturas de rastreabilidade. Entre outros, é necessário disponibilizar aguadas, corredores, manejos racionais dos animais, instalações bem dimensionadas e limpas que são orientadas pelos serviços de Extensão Rural. Com a adoção de normas de bem-estar animal se pode - quando bem orientado tecnicamente -, alcançar níveis elevados de produtividade, o que serve mitigar possíveis elevações de custos da produção, pelo aprimoramento das condições favoráveis aos animais. Esses são apenas alguns dos pontos imprescindíveis para se evitar perdas de produção em uma cadeia produtiva com acirrada concorrência e margens reduzidas, dentro de um manejo politicamente correto. É urgente Inovar.