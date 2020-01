Mudança na grade escolar

Faz-se urgente uma mudança no currículo escolar. Desde as primeiras séries. É preciso ensinar aos alunos lições de trânsito, como pedestre, motociclista, guiador e ciclista. Ensiná-los os princípios fundantes da Constituição, de respeito aos direitos humanos e às diferenças, inclusive de opinião. Inocular desde cedo o gérmen da democracia para formar cidadãos conscientes de seus direitos, mas também dos seus deveres. E tudo começa do mais simples, como o ato de observar a sinalização do trânsito, as placas de é proibido estacionar e os estacionamentos destinados aos idosos e deficientes físicos. Mas não só à escola cabe esta missão educativa e orientadora. Mas aos pais e aos responsáveis pela criança e pelo jovem. Se a criança é criada num ambiente de total desrespeito a tudo e a todos, como querer amanhã uma sociedade sadia, cumpridora das normas legais e respeitadora dos direitos do outro? A escola é o suplemento da educação doméstica, aprendida no lar pelo exemplo dos pais e dos avós. Mas na escola o aluno aprende ou deveria aprender lições úteis de civilidade, de comportamento, de boas maneiras, tais como dar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, e outras gentilezas dos pequenos gestos hoje existentes apenas nas páginas dos dicionários. Fomentar os atos de gentileza, desde a infância, é preparar o caminho para olhar o outro e para cultivar a solidariedade. Ensinando e aprendendo lições básicas de civilidade, e o respeito às pessoas, independentemente de cor, de sexo, de nacionalidade, de religião, expurgaremos para longe os preconceitos, a xenofobia, o egoísmo e o individualismo tão presentes no mundo de hoje. A escola precisa reformar-se, e já. E o professor não pode ser apenas um transmissor de matérias. A missão de educar é também da escola. Para tanto, não precisa de viés político-partidário.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador