Movidos pela saúde: 82 anos de atenção aos médicos do Ceará

Fundado em 1941 com um intenso movimento de classe, o Sindicato dos Médicos do Ceará surgiu com o objetivo de promover ações em prol dos médicos e da medicina de qualidade no Estado do Ceará. Nas últimas oito décadas, a entidade realizou um grande trabalho e se solidificou nas diversas regiões do Estado. Mais do que olhar para o médico, o Sindicato vem, de maneira pioneira, aproximando a população e as autoridades da realidade daqueles que estão na linha de frente de diversos casos relacionados à saúde.

Pensando nas melhorias para o médico e para os pacientes, o Sindicato foi responsável por implantar ações que funcionam como o termômetro da saúde do Ceará – o devedômetro; o ranking do piso médico; a central de denúncias; a agenda de visitas técnicas para conferir de perto a situação dos atendimentos; além dos programas voltados para a responsabilidade social e ao incentivo dos estudantes de medicina, como o projeto ajuda de custo e associação gratuita. Essas são apenas algumas das práticas desenvolvidas ao longo dos anos que atestam a importância da entidade para a população.

Em 82 anos, a classe médica cearense pôde entender a importância do nosso trabalho, que é lutar por seus direitos. Hoje, movidos pela saúde, construímos, diariamente, a necessidade de voltar o olhar das autoridades para a atuação de milhares de profissionais.

Ainda existe um grande caminho a ser percorrido, mas já temos orgulho do que foi alcançado até o momento e seguimos com mais determinação para buscar as melhores soluções no que diz respeito à valorização dos médicos e, consequentemente, da melhoria contínua do atendimento aos cearenses.

Leonardo Alcântara é presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará