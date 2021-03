Motorista por aplicativo é funcionário, ou não?

Uma decisão, em fevereiro, da Suprema Corte britânica, que decidiu em 19 de fevereiro que os motoristas podem ser considerados "trabalhadores" e, portanto, receber os benefícios sociais correspondentes. Lá, na Inglaterra, a Uber terá que registrar os motoristas, oferecer plano de aposentadoria e conceder férias anuais.

Aqui, os operadores do sistema por aplicativo, ainda são tidos por autônomo e apenas como parceiros, uma vez que não precisam comprovar trabalho intermitente, horário cumprido, rotas seguidas, número mínimo de clientes atendidos, corridas finalizadas, enfim a liberdade existente impedira uma possível confirmação e trabalho efetivo.

O Tribunal Superior do Trabalho já negou, por algumas vezes, pretensões de motoristas por aplicativo de reconhecimento de vínculo empregatício. Antes de chegar ao TST, instâncias ordinárias já haviam descartado subordinação direta ao trabalho efetivo, ritmo e disponibilidade.

No entanto, esta vitória dos quase 70milmotoristas cadastrados pela Uber no Reino Unidos poderá fazer com que profissionais que prestam mesmo tipo de serviço em outros países, como o Brasil, pleiteiem o mesmo benefício britânico e, quando há possibilidade legal,pode se tornar realidade, embora não exista lei determinante.

Por lá, a Uber terá que pagar a hora trabalhada, algo em torno de 8,72 libras (US$ 12,12) ou, em reais, algo em torno de R$ 68,70. Mas, na Inglaterra, o trabalhador comum recebe por hora, no Brasil, por mês e o mínimo aqui, hoje está em R$ 1.100,00. Que deveria ser a base para que os inscritos no aplicativo recebessem mensalmente.

Lembrando que, aqui são suposições que poderão ocorrer num futuro não tão distante, afinal, enquanto cresce o número de aplicativos oferecendo esta prestação de serviço de transporte de passageiros, aumenta-se a ilegalidade trabalhista, o número de autônomos no sistema e a falta de regularização.

Os taxistas, que recebem as corridas com preços das bandeiras determinadas pelas prefeituras, cumprindo tarifas pré-definidas e pagam para ficar em determinados pontos.

Já os operadores por aplicativo, andam livremente, quando não, ficam próximos aos pontos existentes para táxis, tornando as conquistas por corridas desleais.

Enquanto a lei trabalhista não avança, os advogados trabalhistas devem começar a se mobilizar, pois podem vir enxurradas de processos contra Uber, Cabify, Wappa; inDriver; Alô; Garupa, etc...

Até lá, é esperar que os Congressistas votem uma lei regulamentando esta profissão, cada vez mais recorrente no Brasil e que tem milhares de trabalhadores entrando no sistema diariamente, esperando uma regulamentação que lhes dê garantias e direitos.

Gregório José

Jornalista e filósofo