Motor de transformação digital

Diante da competitividade do mercado, muitas empresas buscam integrar setores e informações, melhorar as rotinas corporativas e trazer mais eficiência, economia e agilidade nos resultados. Uma das alternativas utilizadas por 90% das 100 maiores empresas do mundo é o Centro de Serviços Compartilhados, também chamado de CSC, ferramenta de gestão capaz de unir departamentos, integrar e centralizar processos.

O conceito de CSC foi desenvolvido nos Estados Unidos, na década de 1970, com o objetivo de estruturar as atividades de áreas como Contabilidade, Finanças, Tecnologia da Informação, Engenharia, Manutenção, Marketing, Recursos Humanos e Logística - todas fundamentais para o bom funcionamento de uma companhia.

Atualmente, o CSC é um dos sistemas mais utilizados do mundo corporativo, inclusive por companhias de grande porte do Ceará. Trata-se de uma solução desenvolvida para centralizar o acompanhamento dos processos, tornando-os menos burocráticos, permitindo que rotinas cotidianas tomem menos tempo dos colaboradores.

No entanto, a exemplo de qualquer ferramenta de gestão, o CSC traz desafios para a sua implantação. Por exemplo, as tecnologias da empresa devem estar alinhadas, para que a integração das informações não seja prejudicada. Além disso, é preciso o envolvimento de colaboradores e funcionários, pois a equipe que atuará nessa Central deverá ser preparada e motivada para prestar o melhor serviço de suporte.

Para implantar o CSC, algumas etapas são necessárias, como o mapeamento das atividades que serão aplicadas e da rotina de atuação dos profissionais. A equipe que cuidará do CSC deve passar por treinamento, para que os processos sejam feitos com atenção. Além disso, a contratação de uma consultoria ajuda na introdução dos novos métodos e no monitoramento dos primeiros resultados.

Dessa forma, o CSC pode se constituir em um motor de otimização de resultados, com o potencial de aumentar a produtividade, contribuir para a transformação digital e ampliar o olhar da organização sobre a inovação, permitindo o crescimento das organizações em seus respectivos segmentos.

Roseanne Pimentel é CEO da Key Solution