Motivos que fazem os negócios fracassarem

Quem é empreendedor sabe que não existe cartilha ou fórmula mágica para um negócio dar certo. Porém, quando as práticas administrativas são inadequadas e existe falta de habilidades de gestão, há grande chance de fracasso.

Um dos erros mais frequentes que percebo é a falta de planejamento. Muitos empreendedores não pensam a longo prazo e, com isso, levam seu negócio ao fracasso. Quando você não entende em que situação se encontra, fica mais difícil saber o que tem que mudar para evoluir e alcançar resultados. Planejamento é essencial. Concilie visão de longo prazo com metas concretas. Tenha planejamento de um dia, uma semana e um ano.

Outro equívoco é quando se tem um time ruim. Ter a confiança de uma equipe é importante para a empresa, mas a escolha da equipe certa é crucial. Avalie honestamente as competências e identifique as falhas dentro do seu time. Encontre membros que acreditem em sua missão e complementem seus conhecimentos. Se sua empresa não tiver um bom líder, não tem como ser boa. Seja um bom líder e lidere a equipe para ter resultados extraordinários.

Outro erro comum é quando envolve sociedade. Seu sócio precisa estar com os mesmos pensamentos que você, caso contrário, não dará certo. Escolha bem com quem vai ter uma parceria. Lembre-se que é algo enérgico. Deve existir sintonia e as cabeças devem pensar parecido. Caso contrário, o fracasso baterá na sua porta.

Também é importante estar atento ao atendimento ao cliente e feedback. Se os clientes não tiveram perguntas respondidas ou se estas forem feitas de qualquer jeito ou ainda se eles forem mal atendidos, eles irão buscar a concorrência e ainda vão falar mal do seu negócio com outras pessoas. Nunca ignore seus clientes. Sempre compartilhe o feedback deles com sua equipe e trabalhe para resolver os problemas deles ou os problemas que foram encontrados por eles.

Outro erro grave e que leva ao fracasso é não ter controle financeiro. Não existe empresa que resista a uma gestão ineficiente. É imprescindível colocar todos os gastos e compras em planilhas. Saiba a respeito de movimentações diárias, como valor a pagar e a receber, preços cobrados por fornecedores, estoque, diferenças entre valores fixos e variáveis. Assim, você pode planejar investimentos e fazer planejamentos para o futuro da sua empresa. Fique atento à saúde financeira do seu negócio.

Lembre-se: quando algo dá errado, você nunca começa do zero. Você já sabe e adquire experiência para tomar melhores decisões e, com isso, evita cometer erros futuros. Tudo é aprendizado. Cuide do seu negócio, dedique-se, cerque-se de pessoas competentes e comprometidas e tudo dará certo.

Leonardo Chucrute é gestor em educação e CEO do Zerohum