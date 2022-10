Monkeypox: casos e contatos

Mal melhoramos em relação à COVID-19, e já fomos desafiados pela Monkeypox. Precisamos compreender quais são as defesas contra epidemias e pandemias. Voltemos ao básico. Insisto no Regulamento Sanitário Internacional (RSI). O RSI foi patrocinado pela Organização Mundial de Saúde e aprovado como Decreto Legislativo 395/2009 pelo Congresso Nacional.

Pelo RSI, os países signatários comprometem-se em caso de epidemias e pandemias a tomar medidas como: controlar fronteiras, evitando a entrada de pessoas afligidas com a doença; identificar através do rastreamento de casos e de seus contatos os indivíduos que escaparam ao controle de fronteiras e que podem iniciar transmissão comunitária, disseminando a doença entre os nossos; bloquear cadeias de transmissão através do isolamento e quarentena; deter a expansão da doença com vacinas (caso estejam disponíveis); executar campanhas de esclarecimento; instalar medidas sanitárias, utilizar o distanciamento social, preparar a rede de saúde e outras. Na COVID-19 experimentamos um apagão epidemiológico.

Nem do RSI lembramos. No Ceará, houve tentativas de organizar modernos esquemas de rastreamento, todas inviabilizadas no contexto nacional e internacional, num episódio que mereceria um livro. Ficamos com o pequeno, mas valoroso COVID TRACKER da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), uma iniciativa fundamental que não mais existe. Para a Monkeypox, a vigilância epidemiológica do Estado do Ceará trará nova iniciativa de rastreamento de casos e contatos. Ponto para Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), pois em sua atual dimensão a Monkeypox ainda é sensível ao rastreamento de casos e contatos.

Ações como a da PMF e da SESA são louváveis e apropriadas. Penso, contudo, que podemos ir além. Uma central especializada em rastreamento de casos e contatos atuante antes da COVID-19 e da Monkeypox teria sido fundamental. Não sofreríamos solução de continuidade, nem seria necessário estruturar centrais diferentes para cada doença nova. Será a Monkeypox a última ameaça pandêmica? Creio que não.

Alerto para a Poliomielite, que mostra suas garras na Ásia, na África, no Reino Unido e agora nos Estados Unidos. Nem Brasil, nem Ceará serão poupados. São ideias simples, que têm mais chances de frutificar em ambiente de independência da gestão política intermitente, assim como o caso da ANVISA. Quando o Brasil fraqueja, o Ceará costuma liderar a reação. Estamos maduros para termos nossa própria agência de vigilância epidemiológica?

José Xavier Neto é cientista-chefe da Saúde do Estado do Ceará