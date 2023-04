Momentos preocupantes

O mundo vive hoje tempos de perplexidade e incerteza, não obstante o progresso científico e tecnológico. Cremos que dois pensamentos, um de Bacon e outro de Dostoievski, respectivamente, podem resumir a angústia que nos domina: “Como é estranho ambicionar o poder e perder a liberdade” e “O segredo da existência humana consiste não somente em viver, mas ainda em encontrar um motivo para viver”. Desemprego, miséria, endividamento, desigualdades sociais, etc, caracterizam grande parte dos países do planeta Terra. É urgente a necessidade de ações e programas que, voltados principalmente para a área social, promovam e consolidem igualdade de oportunidade ao povo. Para tanto, é fundamental que a moral e a política, por exemplo, possam se deslocar dentro do âmbito de dois sistemas éticos distintos. A política é mutável ou dinâmica, conforme o Estado e o Governo, já a moral é permanente.

O importante é compatibilizar a política e a moral segundo princípios éticos que respeitem a lei e a liberdade. Tanto Platão como Aristóteles afirmaram que o objetivo da política não é o viver, mas o viver bem, ou seja, a convivência ordenada. Já Kant faz a distinção entre o moralismo político e o político moral, condenando o primeiro e enaltecendo o segundo. Em qualquer sociedade é importante observar o que é moralmente lícito ou ilícito, ressaltando-se a ética política, profissional, familiar, enfim a ética comportamental. A vida é mais agradável e bela quando percebemos a presença de amizade e a ausência do ódio. Por sua vez, o conceito de violência está ultrapassado. A destruição de nossos semelhantes é a nossa própria destruição. É fundamental o sentimento da espiritualidade com vistas à busca da felicidade e ao propósito da vida. Acreditamos que um líder não se faz por instrumentos e mecanismos artificiais, mas pelo reconhecimento livre e soberano do seu povo.

De acordo com Shakespeare, “A política está acima da consciência”. Buscar um mandato eletivo significa muita responsabilidade social. A hipocrisia é a chaga maior dessa atividade. Somente com a democracia e um sistema socioeconômico justo, poderemos viver com tranquilidade e paz. Jacques Maritain ressaltou: “O Cristianismo ensinou aos homens que o amor vale mais do que a inteligência”. Finalmente, devemos salientar que a democracia não deve significar apenas o aperfeiçoamento dos mecanismos jurídicos e institucionais, mas também a melhoria dos padrões socioeconômicos do povo. A democracia proporcionando a liberdade e a justiça representa as forças básicas para constituição de um Estado de Direito.