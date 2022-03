Momentos inquietantes

Estamos atravessando momentos difíceis em nossa vida, com pandemias, desastres naturais e guerra ameaçadora, causando nos seres humanos um estresse agudo e crônico, pela intensidade e previsões de consequências desastrosas. Pois, se não bastassem os efeitos dolorosos da pandemia da COVID, que abalou o mundo inteiro, com suas mazelas e sequelas, que provocou desequilíbrios profundos nas pessoas, além de deixar a indústria sem produzir, o comércio sem vender e o setor de serviços ocioso.

Em seguida, presenciamos os momentos difíceis com a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com mais de 200 mortos, por causa das intensas chuvas que caíram impiedosamente naquela cidade. Agora, vem a guerra inesperada entre Rússia e a Ucrânia, com ilações imprevisíveis, seja pelo sofrimento das criaturas naquele país, com as explosões constantes, provocando gritos, lágrimas e desespero no povo ucraniano, com medo de desfechos arrasadores, caso haja confronto com armas nucleares. Diante da situação, resta-nos apenas pedirmos a Deus um imediato cessar-fogo, a fim de acabar, de vez, com essa contenda e voltar a reinar a paz entre russo-ucraniano e no mundo.

Além disso, são vários os impactos que esse conflito poderá trazer sobre a economia universal, porquanto com as sanções econômicas que os Estados Unidos e a Europa querem aplicar à Rússia, haverá preços mais elevados tanto para o petróleo quanto a outros produtos exportados pelo país de Putin, posto que a Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo e de cloreto de potássio do mundo, e o Brasil é um grande importador, visto que, embora seja uma potência agrícola, não é autossuficiente na produção de fertilizantes. Com isso, aqui no Brasil haverá alta nos preços do petróleo e de seus derivados, culminando com um aumento na inflação.

O povo está sequioso por conhecer o deslinde dessa malfadada guerra, portanto, vamos torcer para que esse embate – comandado por líderes mundiais inconsequentes e arrogantes – termine, para grandeza e tranquilidade do Brasil e do resto do mundo, porque batalha não é interessante para ninguém, principalmente agora com a potência das armas nucleares.

Antonio Cruz Gonçalves é empresário