Momentos de tensão institucional

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

A semana passada foi assinalada por momentos de intensa preocupação institucional, em razão de desentendimentos entre os Poderes da República, num descompasso entre Executivo e Legislativo, já que despontou problemas delicados oriundos de uma CPI instituída para apurar anormalidades na aquisição de vacinas de fabricação externa, englobando, nessa situação, vultosas quantias, em transação apontada como incorreta, no âmbito do Ministério da Saúde e outras esferas públicas.

Em audiências para ouvir autoridades que formam uma lista variada de convocados, foi determinada a prisão de um dos depoentes pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, dando lugar a que o diligente órgão encerrasse a tumultuada sessão, sendo o autuado respaldado pelo pagamento de fiança, em termos processuais que o liberou de permanecer detido na delegacia do próprio Senado Federal.

O fato em si foi o bastante para assegurar a liberdade temporária, prosseguindo o feito dentro das diretrizes procedimentais a serem apuradas no curso de tramitação do inquérito, despertando ampla cobertura da mídia, sequiosa para acompanhar todas as etapas da rumorosa questão, que há ocupado espaços nos jornais e emissoras de televisão.

As versões do episódio ensejaram declarações dos dirigentes das instâncias superiores do País, num evidente desencontro de opiniões, que tem trazido inquietação nos círculos institucionais de nossa Nação.

Em meio a tudo isso, emergiu a disputa presidencial, com algumas pesquisas já divulgadas por institutos especializados, num verdadeiro ensaio da refrega que somente será levada a efeito em outubro de 2022.

Os patriotas sinceros almejam a superação do lamentável acontecimento, a fim de que o processo eleitoral não sofra restrições, capazes de prejudicar o timbre democrático que ardorosamente patrocinamos, ao final, todos saindo cantando, inclusive os militares, “o amor febril pelo Brasil...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte