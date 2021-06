Modernidade virtual acelera processos no Poder Judiciário

Legenda: Ana Letícia Leite Bezerra Holanda é advogada especialista em Processo Penal Foto: Arquivo pessoal

O Poder Judiciário sofreu adaptações neste cenário pandêmico. Tal adversidade gerou impactos positivos, se considerarmos pontos como o não deslocamento para atendimento presencial, além da atualização de softwares. Foram criadas opções de atendimento remoto e atualização tecnológica dos tribunais em tempo recorde.

A medida forçou que aplicadores do Direito, bem como cidadãos que buscaram solução de problemas por meio das comarcas judiciais, em virtude das medidas preventivas contra o contágio da covid-19. Há quem acredite que os serviços de tele trabalho continuarão em momento pós-pandemia, para que as atividades permaneçam na mesma velocidade, seguindo o fluxo através do atendimento virtual, mediante whatssapp business, e-mail ou balcão virtual.

Quanto às audiências e sessões de julgamento, também estão acontecendo através da videoconferência. Essa atual realidade nos remete a vida moderna, rápida, célere, uma proposta futurista cada vez mais inovadora e “full service”. O ajustamento tecnológico ocorreu em curto prazo pela necessidade de proteger vidas, seguir regras de distanciamento social e prosseguir com atendimentos jurisdicionais.

O judiciário teve outra missão que vai além do dinamismo para com a análise das peças apresentadas – a segurança no ambiente digital – requisito importante para magistrados, advogados e clientes. Não há necessidade se contratar um instituto de pesquisa para mensurar os bons resultados, pois certamente milhares de processos, sentenças e recursos foram despachados através de plataformas digitais.

São conceitos que envolvem situações diversas, desde simples casos aos mais complexos, como benefícios previdenciários, revogações de prisões preventivas e concessões de progressões de regime. À frente da crise sanitária, magistrados e advogados se mostraram capazes e trouxeram consigo resultados satisfatórios após a instalação de novas ferramentas virtuais, todavia, não podemos substituir totalmente o presencial, sobretudo, em momento pós-pandemia, fato que já deve ser programado. Que a herança antecipada da era moderna permaneça em uso.

