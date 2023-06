Moda e sustentabilidade: o meio ambiente agradece

Um dado alarmante do relatório "A new textiles economy: redesigning fashion’s future" aponta que 1,2 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa são liberadas no meio ambiente pela indústria têxtil.

Ainda de acordo com o mesmo levantamento, que aborda a união entre moda e sustentabilidade, US$ 500 bilhões são desperdiçados com peças de roupas pouco ou nada usadas, que são descartadas em lixões espalhados no mundo.

Mas isso pode mudar se o setor fizer sua parte. O investimento em sustentabilidade na indústria têxtil gera não somente a diminuição dos impactos ambientais no mundo, mas também ajuda a contribuir para um mundo socialmente mais justo.

A preservação começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença, como a reciclagem e os outros R's que fazem parte da política dos 5 R's (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar) que nos ajuda a ter um futuro melhor para as próximas gerações.

Aqui no Ceará, a TR Brand, marca autoral, criativa e circular, sai na frente com nossa linha chamada Upcy fashion TR. Como inspiração, usamos o termo "Upcycling" ou reutilização "para cima". Nesse processo, resíduos e peças aparentemente inúteis ganham vida em novos produtos. Uma linha totalmente sustentável, que gera impacto positivo.

No projeto que desenvolvemos, transformamos justamente as roupas a partir da reutilização de resíduos têxteis. Transformamos a roupa em arte, gerando menos impacto ambiental.

Nosso objetivo é minimizar o desperdício e a poluição, bem como promover práticas éticas na indústria. Ao mesmo tempo, a sustentabilidade na moda também defende que ela seja mais durável e atemporal, sem encorajar o consumo excessivo de roupas descartáveis. Nossa missão é criar peças autênticas, de alta qualidade e que não comprometam o meio ambiente.

A proposta é incentivar uma moda mais consciente e responsável, que valorize a qualidade, a durabilidade e a beleza intemporal das roupas. A moda pode ser bonita e consciente ao mesmo tempo. Nem todo lixo é lixo, reutilize. O planeta é nosso e cabe a nós cuidar dele.

Thaty Rabello é empresária e diretora criativa da TR Brand