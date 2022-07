Moda e sustentabilidade

Os negócios do segmento de moda têm cada vez mais procurado alinhar suas cadeias produtivas às novas tendências de sustentabilidade e consumo consciente.

Esta é também uma demanda de quem compra: cerca de 90% dos consumidores optam por marcas sustentáveis, segundo pesquisas de mercado. Com isso, empresas têm encontrado soluções para reduzir os impactos ambientais e manter qualidade de alto padrão nas suas peças.

A sustentabilidade deixou de ser vista como algo secundário nas companhias para se tornar uma das protagonistas nos modelos de gestão, dando prioridade às marcas com foco na sustentabilidade.

A partir de modelos como o ESG (ambiental, social e governança, em português), negócios modernos têm percebido que é possível que compromisso socioambiental e bons resultados andem juntos. Empresas de qualquer porte que aplicam as diretrizes do ESG têm ganhado em competitividade. Startups que seguem este modelo, por exemplo, costumam receber mais investimentos, e grandes empresas têm atraído mais clientes e consumidores.

Marcas de moda locais e nacionais têm seguido o padrão Focus Green, que estabelece diretrizes para empresas do ramo têxtil com práticas sustentáveis a serem aplicadas no seu processo de produção. Dentre eles: o uso de algodão sustentável e orgânico, produzido de forma responsável e ética, visando reduzir o impacto ao meio ambiente e à segurança dos agricultores durante o ciclo produtivo; uso de fibras recicladas, como o poliéster ou sobras de produção; uso de viscose proveniente de madeira reflorestada, ou seja, com origem em manejo florestal sustentável; e o não uso de produtos químicos danosos ao meio ambiente e aos seres humanos.

Além disso, é cada vez mais comum que as empresas apliquem práticas sustentáveis fora da sua cadeia de produção, como o crescente investimento no uso de energia solar renovável em fábricas e escritórios. Negócios que pautam suas operações em um compromisso socioambiental ganham mais espaço no mercado, no gosto dos consumidores, na elevação dos resultados e, sobretudo, geram um impacto positivo enorme na sociedade.

Dimas Rufino é CEO da Zefirelli