Mochilas pesadas e lesões ortopédicas

Nas próximas semanas, termina o período de férias e a maioria das escolas estará de volta às aulas. No movimento do dia a dia, um detalhe importante pode passar despercebido para os pais e responsáveis: o peso das bolsas e mochilas que crianças e jovens levam e trazem cheios de livros, cadernos e apostilas. O maior problema é que o sobrepeso da mochila, somado à má distribuição dentro do acessório, pode prejudicar a postura do estudante, tornando-a inadequada. Estima-se que entre 60% a 70% dos problemas de coluna em adultos são gerados por sobrecarga de peso e esforços repetitivos na infância e adolescência.

De acordo com estudos, o peso da mochila não deve ser maior que 10% a 15% do peso corpóreo. Dessa forma, uma criança de 40 kg, por exemplo, não deve portar uma mochila com mais de 4 kg. A não observância desta orientação pode desencadear problemas ortopédicos, como alterações posturais e lesões musculares e articulares, que geram quadros de dor.

Outro aspecto que pode prejudicar a saúde é usar a mochila em apenas um dos braços, o que resulta em dores nos ombros, na coluna cervical, na região torácica e na parte lombar. A mochila deve ter duas alças largas e acolchoadas, que devem ser usadas ao mesmo tempo para ficarem firmes nos ombros.

Algumas dicas ajudam a diminuir o problema, como colocar os objetos mais pesados na abertura principal, próximos às costas da criança, e utilizar os bolsos externos somente para itens leves. O fundo da mochila deve estar sempre bem posicionado, apoiado na curva da região lombar - se estiver muito abaixo ou acima pode agravar problemas de postura. A criança deve levar apenas o imprescindível para o dia e, ao pegar a mochila do chão, deve dobrar os joelhos para distribuir melhor a carga. Outro recurso importante é dar preferência a bolsas que tenham rodinhas, que facilitam deslocamentos.

Caso o estudante apresente sintomas como dor, dormência, desconforto e formigamento, deve ser encaminhado para avaliação. O ortopedista especializado é o profissional indicado para investigar o motivo do desconforto e receitar o tratamento adequado.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)