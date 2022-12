Mochila mais pesada para professores

A pandemia lançou novos olhares e desafios para a atuação de docentes, tendo de se reinventar para ministrar suas aulas remotamente e se esforçarem para minimizar o impacto do fechamento das escolas como medida para conter a maior propagação do coronavírus. Porém, os desafios não pararam com o retorno às salas de aula.

Devido às diferenças socioeconômicas, nem todos os estudantes tiveram o mesmo acesso às atividades remotas e, por isso, há uma grande defasagem de aprendizado em uma única sala de aula. Para recuperar o que foi perdido – ou sequer aprendido - docentes estão aumentando seus esforços para cumprir os planos pedagógicos.

Pesquisa do Datafolha, realizada a pedido do Itaú Social, Fundação Lemann e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) no primeiro semestre deste ano, apontou que a maior dificuldade dos estudantes diz respeito a questões emocionais. “É como se agora eu fosse trabalhar com uma mochila muito mais pesada”, resume a professora Indianara Nogueira, de Campo Grande (MS).

Além de deixar mais atrativa a carreira para futuros profissionais, é preciso oferecer boas condições de trabalho para que possam se preparar para as aulas e investir na sua formação continuada, conforme assegura a Lei 11.738/2008 (um terço da jornada de trabalho destinado para atividades extraclasse). O ideal seria que fosse vinculado a apenas uma escola, mas, no país, apenas 43% dos docentes do segundo ciclo do ensino fundamental tinham contratos de tempo integral em 2018 e 20% trabalhavam em várias escolas (OCDE).

Ao garantir uma carreira mais atrativa, torna-se possível o investimento dos professores e na melhoria da qualidade do aprendizado. Durante a pandemia, 71% das famílias brasileiras passaram a valorizar mais o trabalho dos docentes (Datafolha/setembro 2021). O reconhecimento da profissão pela sociedade deve ser traduzido como prioridade máxima para os próximos governantes e legisladores para elevar a educação pública do país.