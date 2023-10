Mobilizações eleitorais em voga

Os partidos políticos principiam a estruturar as bases para o confronto do ano vindouro, todos se preparando para um embate renhido, cada um buscando resultados auspiciosos, que melhor se consubstanciariam na eleição da maior quantidade de prefeitos e vereadores, vitalizando a respectiva agremiação para disputas futuras.

Na simultaneidade de indicações sobressai o cargo de chefe da edilidade, envolvendo vários partidos, sequiosos por granjear a preferência da massa votante, através de comícios e outros eventos em praças públicas, além de aparições gratuitas no rádio e na televisão, embalados pelo entusiasmo de correligionários que, certamente, almejam desfrutar dos loiros da vitória.

Em cada cidade, as legendas perfilam-se para demonstrar poder de arregimentação, agrupando adeptos e/ou simpatizantes que comunguem dos mesmos ideais, assim, levando melhores perspectivas aos postulantes ao comando dos destinos municipais.

Nos bastidores, as primeiras chapas começam a ser referenciadas, numa tomada de posição que expressa a possível aceitação nas hostes partidárias, as quais se encarregarão também de externar as habilidades dos pretensos concorrentes, que esperam obter êxito na soberania da vontade popular.

Em recente sessão solene do nosso Parlamento, um esboço intencional sinalizava os nomes de alguns pleiteantes, com oradores prenunciando levar a temática ao conhecimento dos respectivos partidos, num contexto de meras especulações, tudo ainda de forma sutil, sem exageros, até mesmo para não melindrar admissíveis candidaturas.

A disputa apresenta-se como das mais democratizantes, atraindo lideranças que vivenciam o quotidiano de nossas comunidades, desse modo, facilitando a delineação de projetos factíveis a impressionar, significativamente, as diversas correntes de pensamento.

Enquanto isso, as facções articulam-se, cada uma nos seus moldes, visando a futuras coligações, com estrategistas trabalhando no esboço de programas governamentais, incluindo em primeiro plano demandas que afetam diretamente a vida do cidadão.

Diante de tais conjecturas, dir-se-á como no provérbio de autor desconhecido: “comece a ser agora quem você quer ser no faturo...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte