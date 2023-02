Diante das terríveis consequências da sequência de terremotos acontecidos há pouco, na fronteira entre Turquia e Síria, o mundo se mobiliza para socorrer milhares de vítimas dos fenômenos. Mais de 8 mil pessoas morreram e outras 21 mil, pelo menos, ficaram feridas após o registro dos eventos, de magnitude 7.9 na escala Richter (que vai até 10), os maiores registrados na região desde 1939 e sentidos até mesmo em países mais distantes, como Chipre, no Mar Mediterrâneo, entre outros. Centenas de milhares de habitantes nas duas nações serão direta ou indiretamente impactados pelos efeitos dos abalos sísmicos. Edifícios desabaram como se fossem castelos de cartas, lojas e outros estabelecimentos foram destruídos e o desespero tomou conta das regiões atingidas, diante do cenário de destruição e da falta de infraestrutura para socorrer rapidamente muitas pessoas que sobreviveram entre os escombros. Mais de quinze países – entre eles, o Brasil – destinaram ajuda humanitária às duas nações afetadas pelos sismos, resultantes da situação geológica onde se encontra a região fronteiriça, onde duas placas tectônicas ali se encontram. Como sempre ocorre em eventos dessa natureza, diversas equipes de resgate já estão na área, com cães farejadores, bombeiros e equipamentos especializados nesse tipo de missão. Na realidade, as operações de salvamento correm contra o tempo, já que a possibilidade de se encontrar sobreviventes é mais remota à medida que avançam horas e dias. A cada grito ou pedido de socorro, o desespero aumenta, pois os esforços têm que ser redobrados. O trabalho é árduo, penoso, mas é recompensado a cada pessoa encontrada viva. E, felizmente, muitas estão sendo resgatadas e salvas.

A situação é ainda mais difícil particularmente na Síria, país onde se desenrola uma guerra civil desde 2011 e que, além da questão política e militar, agora passa a se defrontar com um novo problema, e dos mais graves. O que importa, no momento, é essa mobilização pela vida, esse nobre trabalho desenvolvido por civis e militares com o objetivo de resgatar crianças (inclusive até recém-nascidos), idosos e adultos em geral, retirando-os do difícil quadro em que se encontram. Com esse objetivo, nações como Israel, que nem mantém relações diplomáticas com a Síria, por exemplo, enviaram contingentes com experiência em operações desse tipo. O terremoto mais intenso, de magnitude 7.9, teve seu epicentro na região turca de Nurdagi , enquanto o segundo mais forte, que atingiu 7.5 pontos na escala Richter, foi sentido em Ekinozu, também na Turquia. Depois deles, mais de 30 réplicas, algumas também com intensidade considerável, vêm se registrando, destruindo também antigas e históricas construções da região. Enquanto diversas nações enviaram grupamentos especializados nas ações de salvamento, outras estão dando sua contribuição em forma de alimentos, remédios e outros insumos dos quais dependem as vítimas dos sismos. O momento é mesmo de solidariedade internacional, acima de diferenças de qualquer natureza.