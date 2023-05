Você já parou para pensar na importância da saúde mental materna? Se você é mãe, está tentando engravidar, está grávida ou conhece alguém que está passando por essa fase, é essencial refletir sobre esse tema. Afinal, a maternidade é um período de grandes mudanças e desafios na vida de uma mulher, e pode trazer consigo questões psicológicas que precisam ser abordadas com cuidado.

A primeira quarta-feira de maio é o Dia Mundial pela Saúde Mental Materna. É necessário que a população discuta essa temática tão importante para o bem-estar de mães e bebês. No Brasil, as estatísticas são alarmantes: 65% das mulheres apresentam sintomas de estresse da gestação ao pós-parto, 35% sintomas de alta ansiedade e 25% sintomas de depressão. As emoções nesse período perinatal podem ter consequências devastadoras, afetando não apenas a saúde mental da mãe, mas também o desenvolvimento dos bebês.

Por isso, a Psicóloga Rafaela Schiavo, fundadora do Instituto Materonline criou a Campanha de Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna, no ano de 2020, buscando aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental materna, fornecer suporte às mães e suas famílias, e aos profissionais de saúde que atuam ao entorno do planejar, gestar, parir e cuidar. A Campanha aconteceu de modo remoto nos últimos anos, devido a pandemia por Covid. Neste ano, as ações serão presenciais em várias cidades do país, incluindo o estado do Ceará, com ações educativas e de cuidados com a saúde.

Sou Milena Bomfim, Psicóloga Obstétrica, pós-graduada em Psicologia Perinatal e da Parentalidade, atuo na área que se preocupa em fornecer suporte e acompanhamento para pais e futuros pais durante o período perinatal (gestação, parto e pós-parto) e ao longo da parentalidade. Estou responsável pela organização de ações da campanha em nosso estado e na cidade de Fortaleza. Uma das ações que vamos realizar será um piquenique temático, no dia 07 de maio, a partir das 08:30 horas, na Av. Beira Mar, dentro do Parque Bisão, número 4364. Será um encontro, com muita conversa, troca de experiências e aprendizado, um momento especial de contato com a natureza e cuidado com a saúde emocional das famílias.

Milena Bomfim é psicóloga obstétrica/perinatal e da parentalidade