Missão de ser mãe

O Dia das Mães nasceu da dor e da saudade que sentia Anna Jarvis (1864-1948), nascida em Webster, condado de Taylor, Virgínia Ocidental (EUA), após a morte de sua mãe, Ann Maria Reeves Jarvis (1832-1905). Esta, mãe de 13 filhos, falecida em 9 de maio de 1905 – uma terça-feira, por sinal - , passou pela dor de perder nove destes, vitimados por doenças infantis. Atingida por tantos e terríveis fatos, Ann Maria tornou-se uma ativista social, dedicando-se a ajudar sua comunidade durante a Guerra de Secessão norte-americana (1861-1865).

Seu exemplo inspirou a filha Anna a iniciar intensa campanha pela criação de uma data que homenageasse as mães e sua sublime missão. Anna também desejava que, nesse dia, os filhos agradecessem todos os sacrifícios e papéis assumidos por suas mães no decorrer da vida. Nem imaginava a exploração comercial que a data viria a ter depois, o que lhe causaria profunda revolta. Após intensa campanha, sua luta foi encampada pelo presidente Woodrow Wilson (1856-1924) que, em 1914, declarou que o Dia das Mães passaria a ser comemorado anualmente, no segundo domingo de maio. No Brasil, a primeira celebração da data ocorreria em 1918, numa iniciativa da Associação Cristã de Moços, em Porto Alegre (RS). Porém, o Dia das Mães, também celebrado no segundo domingo de maio, só seria oficializado através do decreto no. 21.366, de 5 de maio de 1932, assinado pelo ex-presidente Getúlio Vargas.

A data varia de país a país e celebra a dedicação, o amor, o cuidado, o zelo, o extremo destinado pelas mães aos seus filhos. Ser mãe é abraçar missão divina, pontilhada de alegrias, mas igualmente de dificuldades, eventuais tristezas e decepções. Ser verdadeiramente mãe é jogar-se de corpo e alma ao sagrado desígnio de abrir-se ao prazer de incutir, em seus rebentos, valores fundamentais como solidariedade, respeito, educação, obediência, honestidade, convívio com os semelhantes e outros tantos. Por outro lado, é ser fonte perene de sabedoria, de compreensão, de orientação, refúgio constante a acolher os problemas, inseguranças e angústias de sua prole. Nada se iguala a colo de mãe! Que Deus as abençoe!

Gilson Barbosa é jornalista