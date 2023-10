Missão Argentina

Estou atendendo mais uma Missão Técnica Empresarial e desta vez na Argentina, país que vem se destacando negativamente na mídia por conta dos inúmeros problemas sociais e econômico, com inflação anual que supera os 100%.

Irineu Guimarães é CEO da BLD Urbanismo

Diante desse cenário, revisitei um projeto no qual estive a 12 anos atrás - Nordelta, que já de cara impressionou, pela explosão de casas e projetos e adesão em massa da sociedade mais abastada.Pude ouvir dos desenvolvedores que o principal ponto de atração foi a questão da segurança, que se sobrepõe ao urbanismo e a natureza abundante com seus lagos e canais que certamente tornam o empreendimento único e exclusivo com pouquíssimos no mundo.Na sequência estivemos com a principal incorporadora do país com planos de lançar mais um projeto de requalificação urbana de sucesso - Costa Urbana (na esteira do bem sucedido Puerto Madero), onde aqueles que buscam uma vida mais urbana aliada a um estilo de vida caminhável e com espaços públicos de qualidade preferem habitar.O que me chamou a atenção diante das perspectivas e do cenário é que, ainda que os desafios sejam gigantes, ainda que o país esteja num momento pré-eleitoral e dividido em 3 linhas de pensamento político, e ainda que os fundamentos econômicos estejam abalados, as pessoas encontram maneira de buscar driblar tais dificuldades e seguir a vida cotidiana de alguma forma.No que tange a questão patrimonial, restou claro que a grande maioria encontrou no dólar e nos imóveis um porto seguro para alocar seus recursos e seus ativos patrimoniais.Outra curiosidade é que não existe modelo hipotecário vigente e que todos os projetos são viabilizados com autofinanciamento e prazos que chegam no máximo a 30 meses e que dependem claramente das pré-vendas e fundamentalmente da credibilidade do empreendedor.