Ministério da Saúde: Entre Avanços Incontestáveis e Paradoxos Inquestionáveis

Em 25 de julho, comemoramos mais um aniversário do Ministério da Saúde, instituição criada em 1953 com a missão histórica de centralizar ações dispersas que limitavam a proteção à saúde da população brasileira. Desde então, ao longo de mais de sete décadas, vimos nascer um modelo universal de saúde pública que se tornou referência internacional por sua ousadia e visão integradora, materializada principalmente após 1988, com a criação do SUS sob os princípios de universalidade, equidade e integralidade.

Entre as conquistas recentes destacam-se resultados expressivos, como a redução da mortalidade infantil em cerca de 74%, passando de 48,3 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 para aproximadamente 12,6 em 2023. O Programa Nacional de Imunizações, reconhecido internacionalmente por sua eficiência, erradicou doenças como a poliomielite e reduziu drasticamente os casos de sarampo, mantendo uma cobertura média em torno de 90%, apesar dos recentes desafios ligados à hesitação vacinal. No combate ao HIV/AIDS, o Brasil alcançou uma histórica redução da mortalidade, registrando em 2023 apenas 3,9 óbitos por 100 mil habitantes, fruto da política pioneira de distribuição universal e gratuita de medicamentos antirretrovirais. Já a Estratégia Saúde da Família demonstrou grande avanço, consolidando-se como modelo estratégico para garantir o acesso ampliado e integral à saúde. Em regiões historicamente vulneráveis. Estados do Norte e Nordeste apresentam índices notáveis de cobertura pela ESF, como o Piauí (99%), a Paraíba (94,9%) e o Tocantins (92,7%), todos muito acima da média nacional.

No entanto, essa trajetória de êxitos também revela paradoxos persistentes. O subfinanciamento, agravado pela Emenda Constitucional 95/2016 (teto dos gastos públicos), reduziu em cerca de R$ 64,8 bilhões os investimentos reais entre 2018 e 2022. Com isso, os gastos públicos federais em saúde passaram de 15,77% da Receita Corrente Líquida em 2017 para apenas 13,54% em 2019, resultando em uma perda estimada em R$ 20 bilhões. Além disso, persiste a inversão preocupante no financiamento do sistema, a maior parte dos gastos em saúde são privados, mesmo sendo o Brasil um país com sistema público universal. A pandemia de Covid-19 reforçou essas contradições. A dependência tecnológica revelou-se crítica: o Brasil importa hoje cerca de 85% dos insumos para medicamentos estratégicos, expondo fragilidade e risco à soberania sanitária nacional.

Neste aniversário, reconhecer os avanços significa também assumir a responsabilidade urgente de enfrentar os desafios pendentes. Somente com compromisso efetivo na superação desses paradoxos, honraremos o legado histórico de um sistema verdadeiramente democrático e inclusivo.

Álvaro Madeira Neto é médico sanitarista