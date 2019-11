Minimalismo para ter mais

Thalita Faheina

Consultora de estilo

Todos professam a mais irrestrita honestidade e, logicamente, julgam-se cidadãos de bem, embora muitos sejam mais cidadãos de bens. O compositor Noel Rosa, em letra famosa, se perguntava "onde está a honestidade"? Aí reside o xis da questão. Ser honesto não é apenas agitar bandeiras nas praças, pedindo o fim da corrupção, enquanto a dívida feita na quitanda ao lado fica por ser paga. Não é bradar contra os políticos corruptos, quando fomos nós mesmos seus eleitores. Combater a honestidade não é tão só apontar o dedo para o outro, esquecido de suas próprias malandragens. A honestidade se faz presente no silêncio dos pequenos atos do cotidiano. Poderá até ser inibida momentaneamente por um radar ou por um agente, com seu bloco de multas. Mas sempre haverá uma brecha para burlar e ultrapassar a fronteira do legal. A honestidade é introspectiva e ética, e precisa ser aprendida, primeiramente na família, pelo exemplo dos pais e avós. Valorada como uma virtude, passará à condição de hábito de conduta, e não de uma imposição apenas de ordem legal, cuja inobservância resultará em castigo. A própria consciência será o censor e o condutor das ações. E assim será atitude normal não surrupiar o alheio, garantir os direitos do trabalhador; saldar as obrigações contraídas, com o fisco, a previdência, o particular; não tirar vantagem em tudo, vendendo gato por lebre; não enganar o próximo, aproveitando-se da sua boa-fé; não interditar o pai, para se apropriar de seus bens; não forjar procurações para se beneficiar do dinheiro dos velhinhos; não mentir, não difamar e saber refrear a ganância. Para ser boa, a honestidade começa em casa, prolonga-se na escola e não nos movimentos de rua. Enfim, nunca será demais olhar para dentro de si próprio e perguntar-se: sou honesto por convicção ou apenas mais um farsante a gritar slogans nas ruas?

Minimalismo foi uma tendência que surgiu com mais peso no fim da década de 50. Uma breve pesquisa na internet vai mostrar que, de lá para cá, ele se traduziu na moda como um estilo bastante comercial com peças de roupas monocromáticas e sem detalhes. Mas a verdade é que o minimalismo é mais: é um modo de viver exclusivamente com o necessário e consumir somente aquilo que nos traz sentido e alegria. O minimalista adquire bens tendo em mente seus propósitos, de modo que as coisas passam a servir seu dono, não o contrário.

Tudo o que temos exige uma manutenção, seja limpeza, conservação e cuidados com o local para armazenar. Para isso, utilizamos nosso tão valioso tempo. Quando temos um guarda-roupa lotado, é mais difícil enxergar o que está lá dentro e gastamos muito mais tempo para escolher o que vestir todos os dias. Até compramos novos itens para tentar sanar esse problema. Sem falar no trabalho com a manutenção e conservação de todas as peças e na energia parada dentro do closet. Acabamos nos acostumando com o excesso e a imperfeição.

Quando você fica mais seletivo, só peças que você adora e realmente usa permanecem. Tudo aquilo que não veste bem, é desconfortável ou simplesmente não reflete o seu estilo deve ficar de fora. Numa sociedade que prioriza o consumo e facilmente descarta o que já tem, o minimalismo propõe olhar para o essencial. Contudo, não se deve focar exclusivamente no que é material. Sem dúvidas, esse pode ser o primeiro passo, mas não deve ser o objetivo final. O que ter menos coisas pode proporcionar de bom? Essa é a questão. Tornar-se minimalista tem a ver, antes de tudo, com valores imateriais. Minimalismo para ter mais sentido, mais propósito, mais paz. Para nos reconhecermos como somos, precisamos nos desapegar daquilo que não somos.