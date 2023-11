Minha Segunda Pele – Psoríase tem tratamento

A Psoríase e uma doença crônica da pele, não contagiosa, relativamente comum, acometendo cerca de 1 a 4% da população mundial. No Brasil, estima-se que acometa de 1 a 2% da população, ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas. Homens e mulheres são atingidos na mesma proporção, sendo mais comum antes dos 30 e após os 45 anos, podendo, no entanto, surgir em qualquer fase da vida e com grande frequência em pessoas da pele branca, sendo incomum em asiáticos (0,3%) e rara em negros, índios e esquimós. Em nórdicos a prevalência chega a cerca de 5%.



A doença apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. É uma doença inflamatória, onde por predisposição genética, e sob a influência com fatores ambientais ou de comportamento, causam o aparecimento de lesões avermelhadas com escamas esbranquiçadas na pele. A inflamação da pele acompanha-se de uma proliferação celular, o que resulta na descamação observada nas lesões. Em cerca de 20 a 30% dos pacientes, inflamação similar pode acontecer nas articulações, levando ao acometimento articular, a artrite psoriásica, o que pode em graus avançados , levar a incapacidade física



Também existe associação de psoríase com doenças, as quais, por serem afetadas pelo mesmo processo inflamatório, podem agravar a doença ou serem agravadas pela mesma. São as comorbidades, doenças como alterações dos lipídios, obesidade, hipertensão arterial, doenças gastrointestinais, diversos tipos de cânceres e distúrbios do sonio e do humor, o que diminui a qualidade de vida do paciente e pode também, dependendo da gravidade, diminuir a expectativa de vida, se não tratada.



Os sintomas da psoríase Variam de paciente para paciente, conforme a apresentação e gravidade da doença, mas podem incluir: manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas ou prateadas, pequenas manchas brancas ou escuras residuais após melhora das lesões avermelhadas, Pele ressecada e rachada; às vezes, com sangramento, coceira, queimação e dor, unhas grossas, descoladas, amareladas e com alterações da sua forma (sulcos e depressões), Inchaço e rigidez nas articulações; em casos mais graves, destruição das articulações e deformidades.

Alguns fatores podem atuar como "gatilhos", desencadeando quadros de surgimento ou piora da doença, tais como: Estresse – Um número expressivo de pacientes refere-se ao aparecimento ou agravamento das lesões após estresse agudo ou crônico, como perda de um familiar, por exemplo; Obesidade – excesso de peso pode aumentar o risco de desenvolver psoríase e pacientes com psoríase tendem a apresentar peso acima do ideal; Tempo frio – como a pele fica mais ressecada, a psoríase tende a melhorar com a exposição solar; Infecções diversas, principalmente as de vias aéreas superiores; Medicamentos, sendo os mais comuns os antimaláricos (ex. cloroquina); Medicamentos para tratar hipertensão (ex. propranolol e outros betabloqueadores), anti-maláricos e lítio (para tratamento do transtorno bipolar); Consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo – tendem a piorar as lesões existentes.

Vários locais podem ser acometidos pela doença, a qual também pode apresentar-se de diferentes formas, tais como: Psoríase em placas ou vulgar - apresentação mais comum da doença. Forma placas secas, avermelhadas com escamas prateadas ou esbranquiçadas; Psoríase ungueal - pode afetar tanto as unhas das mãos e pés; - Psoríase do couro cabeludo: surgem áreas avermelhadas com escamas espessas branco-prateadas, principalmente após coçar; - Psoríase gutata: geralmente é desencadeada por infecções bacterianas, como as de garganta. É caracterizada por pequenas feridas, em forma de gota no tronco, nos braços, nas pernas e no couro cabeludo; Psoríase invertida: atinge principalmente dobras e áreas úmidas, como axilas, virilhas e embaixo dos seios; Psoríase pustulosa: podem ocorrer pequenas bolhas que parece conter pus, sobre a pele que fica intensamente avermelhada. Pode ocorrer em todas as partes do corpo ou em áreas específicas, como mãos, pés ou dedos; Psoríase eritrodérmica: Acomete todo o corpo com manchas vermelhas que podem coçar ou arder intensamente, levando a manifestações como febre e calafrios. é uma forma menos comum; Psoríase artropática - Manifestação da psoríase nas articulações. Afeta qualquer articulação do corpo, inclusive a coluna vertebral.

Os tratamentos utilizados no controle da psoríase são definidos conforme o tipo, localização e extensão da doença, sendo esses os mais comuns:

• Tratamento tópico: cremes ou pomadas que podem ser usados em conjunto com outras terapias ou isoladamente, em casos de psoríase leve.

• Fototerapia: consiste na exposição da pele à luz ultravioleta em várias sessões ,com supervisão médica.

• Tratamentos sistêmicos: comprimidos ou injeções, geralmente indicados para pacientes com psoríase moderada a severa, bem como com artrite psoriásica ou nos pacientes que possuem psoríase leve resistente ao tratamento tópico ou fototerapia.

• Tratamentos biológicos: medicamentos injetáveis, indicados para o tratamento de pacientes com psoríase grave. Existem diversas classes de tratamentos biológicos para psoríase já aprovadas no Brasil: os chamados anti-TNFs (como adalimumabe, certolizumabe-pegol, etanercepte e infliximabe), anti-interleucina 12 e 23 (ustequinumabe), os anti-interleucina 17 (secuquinumabe e ixequizumabe) e os anti-interleuciina 23 (guselcumabe e risanquizumabe).

Algumas medidas coadjuvantes podem melhorar a evolução da doença , em conjuntos com os tratamentos adequados. Assim, o acompanhamento psicológico, uma alimentação balanceada, o controle do peso e a prática de atividade física são medidas de apoio terapêuticas que podem contribuir na melhora da qualidade de vida dos pacientes .