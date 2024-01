Microtendências decidem as eleições em 2024

O desafio das eleições em 2024 não está na identificação das grandes marés da opinião pública, mas nas correntes menores e frequentemente escondidas sob a superfície da consciência coletiva, as microtendências. O fenômeno de viradas eleitorais inesperadas ou de políticos que recebem um número surpreendentemente alto de votos é reflexo da capacidade de determinadas campanhas em sintonizar-se com correntes subterrâneas de sentimento popular. O êxito exige a captação de sinais muitas vezes mascarados pelas tendências predominantes ou pelo barulho das mídias sociais e das pesquisas de opinião.

Por isso, as nuances das crenças e as práticas religiosas da diversificada comunidade evangélica podem ser fator decisivo no pleito. A religião se torna mais do que uma questão de fé pessoal; é elemento chave na mecânica complexa e muitas vezes imprevisível da política moderna. O aproveitamento das microtendências tem mostrado que pequenos grupos engajados e motivados por questões de fé oferecem impacto desproporcional nas urnas.

Complexidade e importância que pode ser observada nas duas últimas campanhas de Marília Arraes em Pernambuco. Enquanto concentrava-se em abordagens amplamente testadas, seus oponentes mergulhavam nas nuances e especificidades do eleitorado, explorando microtendências que passavam despercebidas em análises convencionais. Marília parecia estar a um passo da prefeitura do Recife em 2020 e do governo do Estado em 2022. Em ambos os casos, assistiu a viradas protagonizadas por campanhas que souberam identificar e investir em microtendências decisivas, casos do prefeito João Campos e da governadora Raquel Lyra.

O cenário político está em fluxo contínuo, impulsionado por uma combinação de fatores como mudanças culturais, avanços tecnológicos, crises econômicas e sociais. Uma microtendência que parece irrelevante hoje pode se transformar no motor de uma grande mudança amanhã. A política, mais do que nunca, não é apenas sobre grandes ideias e promessas; é sobre a capacidade de entender e se conectar com as pequenas correntes de mudança que, juntas, podem definir o resultado de uma eleição.

Liniker Xavier é jornalista e doutor em ciências da religião