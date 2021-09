Meu poeta de estimação

Leia um poema, e apenas um, por dia. Ouvi a recomendação da notável Vilma Arêas, escritora e crítica literária, num congresso acadêmico sobre poesia. Apesar de simples, o exercício requer algum esforço. Demorar-se nas palavras, estabelecer relações, aventar esta interpretação, descartar aquela – e, com muito sacrifício, não ceder à tentação de espiar o que o livro reserva nas próximas páginas, grávidas de mistério.

Alguns podem se perguntar por que tanta cerimônia. Entende-se. A aparente inutilidade do gesto tem algo próprio da poesia. Manoel de Barros, o poeta das insignificâncias, que o diga. O vate mato-grossense há de ter algum verso para a novela que acabo de ler, “Vamos comprar um poeta” (Dublinense, 2020), de Afonso Cruz.

Eis a história. Um poeta é incorporado ao cotidiano de uma família depois que a filha, durante o jantar, expressa seu desejo: “Gostava de ter um poeta. Podemos comprar um?” Isolada, a pergunta parece desconcertante, mas é banal no universo da narrativa, em que artistas como pintores e escultores, à maneira de animais de estimação, dividem o teto com famílias que não sabem bem por que precisam deles. “Sim, mas dizem que compensa, que se adquirem momentos de beleza que, apesar de imaterial, há quem diga que faz falta”, diz uma personagem.

O leitor não leva muitas páginas até identificar uma chave de leitura para esta novela com ares de fábula: que lugar a imaginação – a ficção, a cultura – ocupa em nossa sociedade, fundada pelo ideário capitalista?

O autor explora a ideia com ironia e bom humor. Mas há excessos: geralmente os objetos, por exemplo, são descritos em função de sua relação com alguma marca ou publicidade. “Vestia um t-shirt patrocinada por uma gasolineira” e “A mãe sentou-se na cadeira da cozinha, assento de napa e patrocínio de imobiliária do Sul”, para citar dois trechos.

Afonso Cruz dá corpo a uma história bem realizada, com momentos de alguma beleza, como quando a narradora reencontra o poeta que acaba por abandonar. É um livro de que a geração TikTok poderá gostar, se ela, claro, dispor de tempo para a inutilidade da poesia.

Sávio Alencar

Editor e pesquisador de literatura