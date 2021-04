Meu dente siso está nascendo, preciso extrair?

Terceiro molar, siso, “dente queiro” ou até “dente do juízo”, são vários nomes que um só dente recebe e que, com isso, vai se tornando diferente de todos os outros. Ao contrário do que muita gente fala, a extração do siso não é algo obrigatório, você consegue conviver tranquilamente com todos os quatro na boca e ainda assim ter qualidade de vida e nenhum incômodo quanto à saúde oral. Existem as verdadeiras indicações para removê-los e, nesses casos, realmente temos que intervir.

O que ouço muito é que esse dente não serve para nada, não tem uma função e que, em muitas pessoas, ele até nem nasce mais. Realmente alguns pacientes não desenvolvem este germe dentário, mas, quando possuem, não podemos generalizar e achar que todos precisam ser extraídos.

Não tem porquê realizar uma cirurgia (que é até mais complexa) para retirá-los quando, por exemplo, o dente nasce em sua posição correta, igual aos outros, e o paciente consegue higienizar sem nenhuma dificuldade. Em situações como essas podemos apenas acompanhar e dar orientações de higiene oral.

Agora, quando o siso nasce “deitado” ou em outra posição que atrapalhe a mastigação, quando tende a inflamar, causar dor ou quando a pessoa não o consegue limpar bem e acaba desenvolvendo uma cárie, são alguns exemplos que indicamos a extração.

Tudo precisa ser avaliado, pois cada caso é diferente. Uma pequena cárie no siso pode ser um alerta de que a higiene não está boa, então será que vale a pena restaurar? Não é apenas o procedimento de remoção da cárie que fará com que ela não se desenvolva novamente, mas sim a mudança de hábito e saber onde a limpeza está falha.

Se o paciente tiver esse histórico de má higiene, é preciso colocar em uma balança se compensa manter ou não aquele dente. O importante é buscar auxílio de um profissional para garantir qualidade de vida e uma saúde bucal sempre em dia.

Otelino Filho Braga

Dentista