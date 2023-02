Com certeza você já teve a sensação de que está trabalhando duro, mas não consegue chegar aos resultados que deseja. Pode ser que o problema esteja nos objetivos que estão sendo traçados, e não nas horas trabalhadas.

Definir metas de maneira correta pode contribuir para concentrar os esforços no lugar certo e aumentar as chances de alcançar os seus objetivos. Para isso, uma estratégia muito usada para traçar um plano mais assertivo é usando as metas SMART, que deve ser Específica, Mensurável, Atribuível, Realista e Temporal. O modelo pode ser usado por pessoas ou empresas para estabelecer objetivos mais inteligentes.



O termo foi criado por George T. Doran e usado pela primeira vez no artigo "There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives", de sua autoria, onde discute a importância de ter e de definir objetivos, além de apontar as características que uma meta deve ter.



O autor sugere ainda alguns cuidados que é preciso tomar na hora de definir objetivos usando esse modelo, já que nem todas as metas vão atender sempre a todos os critérios. Porém, é importante tentar se aproximar ao máximo deles.



Por exemplo, para uma meta ser Específica, é importante saber o que será alcançado e as ações que serão tomadas para chegar lá; já Mensurável diz respeito aos indicadores para mensurar o progresso da meta; Atribuível é especificar quem será o responsável pelo alcance da meta; Realista, para definir metas que podem ser realmente atingidas, levando em consideração os recursos disponíveis e Temporal diz respeito ao prazo para alcançar a meta.



Os critérios SMART têm diversos benefícios para as pessoas e empresas que os adotam. Eles são eficientes para trazer clareza, foco e motivação para alcançar os objetivos. Usar a estratégia também ajuda a garantir que as suas metas sejam atingidas em determinado período de tempo, já que é preciso estabelecer um cronograma. Além disso, a estratégia é fácil de ser usada por qualquer pessoa, sem exigência de ferramentas ou treinamentos.

Diego Azevedo é especialista em reestruturação comercial