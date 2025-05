Mesmo na dor, doar é um ato de amor

Em 2023, vivi a maior dor que uma mãe pode experimentar: perdi minha filha, Maria Sofia. Uma menina cheia de vida, luz e sonhos. O que me consola, em meio ao vazio que ficou, é saber que a história dela não terminou ali. Sofia havia recebido um fígado por meio de um transplante e, quando chegou sua hora de partir, eu sabia no fundo do meu coração que era a minha vez de dar essa chance a outras pessoas. Por isso, decidi doar seus órgãos. Maria Sofia salvou quatro vidas. Quatro famílias que, hoje, têm motivos para sorrir porque alguém, mesmo em meio à dor, escolheu amar.

Falar sobre doação de órgãos não é fácil. Ninguém quer pensar na morte, principalmente de quem amamos. Mas a verdade é que a vida é frágil e imprevisível. Quando ela nos exige coragem, precisamos agir com o coração. Ao doar os órgãos da minha filha, escolhi transformar sofrimento em esperança, luto em continuidade, dor em amor.

A doação não apaga a ausência, mas ressignifica a perda. Saber que parte de quem você ama, segue pulsando em outras pessoas, ajuda a caminhar todos os dias. É como se quem amamos tivesse deixado sementes de vida espalhadas por aí. E isso me motivou a iniciar uma campanha pela doação de órgãos, tornando essa causa o meu propósito.

Ainda existe muito tabu, desconhecimento e até resistência quando o assunto é doação. Por isso, é essencial falar, informar e, principalmente, decidir em vida. Conversar com a família, expressar o desejo de ser doador, entender que esse gesto pode mudar completamente a história de quem está à espera. A lista de pessoas aguardando um órgão é longa, e o tempo, infelizmente, muitas vezes é curto.

A vida da Sofia me ensinou que amor é continuidade. Mesmo na ausência física, ela segue presente. E eu sigo por ela, multiplicando o amor que ela deixou. Por isso, deixo aqui meu apelo: seja doador. Converse com sua família. Leve essa decisão como um ato de generosidade e consciência.

Porque doar é permitir que a vida continue. É, mesmo em meio à dor, acreditar que o amor é capaz de ultrapassar qualquer limite, até mesmo o da morte.

Gaida Dias é especialista em marketing