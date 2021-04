Mesmo depois do lockdown, devemos nos cuidar

Nos próximos dias, viveremos um cenário de reabertura econômica com o fim do lockdown. Mas isso não pode estar relacionado ao afrouxamento nos cuidados com as prevenções de contágio da Covid-19. Sobretudo em relação aos condomínios. Acredito que síndicos e administradores de condomínios terão que se adaptar de forma permanente às exigências sanitárias que visam minimizar o contágio do coronavírus dentro dos empreendimentos.

Algumas ações que deverão fazer parte do dia a dia do condomínio a longo prazo é a disponibilização de álcool em gel nas áreas comuns para higienização das mãos, a limpeza frequente dos ambientes que são usados por mais de uma pessoa, como academia e áreas de lazer, e a realização das assembleias através de plataformas virtuais.

Além disso, os condomínios precisam contar com um planejamento para casos possíveis diante da atual pandemia, como o diagnóstico positivo da Covid-19 nos trabalhadores do empreendimento. Assim, é necessário que exista um alinhamento com os funcionários para a cobertura de colegas em caso de baixa pela doença. Todos cientes, ninguém é pego de surpresa se for acionado. Alocar um folguista nesse caso pode ser uma alternativa. Faça uma pré-negociação com uma empresa de confiança.

Em relação as obras nas unidades, acredito que o bom senso deve prevalecer. A Adconce recomenda que quando o síndico receber um pedido de reforma durante períodos mais críticos da pandemia, o melhor caminho é o diálogo com o condômino, numa tentativa de sensibilização e conscientização que o momento pede, propondo o adiamento da reforma. Se o condômino realmente insistir em fazer a reforma - é importante que o condomínio tenha um protocolo de reformas na pandemia. Contando com agendamento prévio da obra, definição de dia e horário, limite de obras simultâneas na mesma torre e horário reduzido para ruído alto (marreta ou makita).

Nós vamos aprender a conviver com o coronavírus. A vacinação é a forma mais eficaz de garantir que os estados graves das infecções não aconteçam. Mas as medidas sanitárias visando o combate do contágio da covid-19 continuarão em vigor a longo prazo.

Marcus Melo

Presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará