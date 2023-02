Mergulha no que te dá vontade, porque a vida não espera por você!

Nem sempre uma mochila nova leva conhecimento e educação dentro dela. Um caderno com páginas em branco não tem ensinamentos para a vida e, muito menos aquele copiado ipsis litteris levará à sabedoria plena. Uma roupa nova ou um sapato da moda moldarão o caráter de uma pessoa.

O bom da vida é colher um pouco de cada um que encontra no caminho, escolhendo o melhor e eliminando aquilo que dá repulsa. Nem todos são somente maus ou totalmente bons. Somos seres errantes no mundo e, por isto mesmo temos uma dualidade (Yin e Yang) de sentimentos inatos a nós mesmos. Quantas vezes amamos algo e odiamos o que este algo se transforma. Ou, primeiro temos repulsa, depois adoramos algo?

Quantas pessoas não podiam ficar perto de um colega de trabalho que, anos mais tarde se tornaria seu esposo ou esposa? Namoraram e se apaixonaram loucamente?

Assim é a vida. Muitas vezes deixamos de mergulhar naquilo que nos compraz e enfiamos a cabeça onde não devíamos. Somos lançados ao fogo que destrói para nos encontrarmos em um patamar menor.

Tem até especialistas que dirão: “para ir mais longe, de dois ou três passos para tomar impulso”.

Portanto queridos amigos leitores, aproveite cada minuta de sua vida com total intensidade. Não deixe de fazer aquilo que lhe der vontade, mas tenha bom senso.

Tome um sorvete, chupe um picolé, ande na chuva, corra na rua, pareça louco, mas cometido.

Talvez não terá nova chance de fazê-lo.

Pense com retidão e sirva com honestidade. Não perca tempo com intrigas, querendo saber o quanto ganha seu amigo, seu colega de trabalho; mas, também, não aceite aquela máxima de que “cada um recebe o que merece”! Esta não cola mais em tempos modernos.

Homens e mulheres, brancos e pretos; moradores do morro ou do centro da cidade merecem as mesmas oportunidades e os mesmos salários. Não podemos conceber que pessoas que fazem o mesmo serviço ganhem menos que outras. A não ser aqueles que estão há anos na empresa ou repartição pública. Estes merecem ganhar mais pela dedicação, mas, o que começarem agora precisam ter as mesmas vantagens com o tempo.

A vida não espera por pessoas paradas e sem motivação. Ela acontece minuto a minuto e você precisa aproveitá-la ao máximo. O seu corpo só vive uma vida. Aproveite!