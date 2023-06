Mercado Livre de Energia: oportunidade para empresas brasileiras

A partir de janeiro de 2024, um novo cenário se abre para as empresas brasileiras que desejam reduzir seus custos com energia elétrica e adotar uma postura sustentável.

Trata-se da possibilidade de migração para o Mercado Livre de Energia, conhecido tecnicamente por Ambiente de Contratação Livre (ACL). Esse marco permitirá que todas as empresas de enquadramento tarifário de alta tensão possam fazer a transição.

Mas o que significa migrar para o Mercado Livre? E quais são os benefícios? Os argumentos são muitos e todos mostram por que essa é uma oportunidade única para as empresas otimizarem seus negócios e contribuírem com a sustentabilidade. Nesse sentido, vamos comentar dois fatores: economia e sustentabilidade.

De acordo com pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mais da metade das empresas que estão no mercado cativo, e são de alta tensão (gasto médio na conta de energia de R$ 10 mil/mês), confirmaram que existe a possibilidade de migrar para o ACL. Essa transição oferece oportunidades de economia significativas com eletricidade, de até 35%.

Isso acontece porque as empresas terão a liberdade de escolher seus fornecedores, ter preços melhores, índice de reajustes, moeda, quantidades contratadas e prazos de suprimento, entre outras flexibilidades. Dessa forma, elas podem negociar diretamente com os fornecedores e obter melhores condições. Hoje, 38% de toda a energia consumida no país vem deste ambiente de contratação. A opção atual é o ambiente cativo, que é regulado pelo governo e tem tarifas definidas ano a ano, sem a menor previsibilidade.

Vamos ao segundo fator: o ambiental. A conversão para o ACL permite que as empresas adotem uma postura alinhada com as tendências mundiais de sustentabilidade. A oportunidade de escolher fontes de energias limpas e renováveis, como a solar, contribui, entre outras coisas, para a nobre busca da redução de gases poluentes. Atualmente, 54% da geração de energia advindas de fontes renováveis é realizada para atender o mercado aberto.

Poderíamos continuar a explanação dos benefícios, falando, por exemplo, do ganho no posicionamento de marca. Mas isso fica para o próximo artigo.

Rodrigo Mello é CEO da Kroma Energia