Mercado imobiliário impulsiona lojas de materiais de construção

Nas últimas semanas, o mercado imobiliário de Fortaleza festejou excelentes números: as vendas de imóveis em Fortaleza cresceram 71,2% no primeiro semestre de 2023, quando comparadas com o mesmo período de 2022. Nesse tempo, foram comercializadas 5.113 unidades, contra 2.987 em 2022, o que resultou em R$ 2,7 bilhões em vendas. Esse aquecimento do mercado imobiliário da Capital impacta positivamente em todo o mercado, inclusive no segmento de lojas de materiais de construção, pois mesmo na aquisição do imóvel novo, sempre os clientes querem comprar materiais adicionais e substituir pisos, revestimentos, louças, metais, pintura, dentre outros itens.

Com a crescente demanda por imóveis, profissionais e proprietários precisam de um amplo leque de produtos e serviços para suas obras. As lojas de materiais de construção funcionam como verdadeiros parceiros, fornecendo insumos e orientação especializada.

Além disso, o crescimento do mercado imobiliário em Fortaleza não se limita à construção de novos imóveis, mas à valorização e renovação de propriedades já existentes. Muitas pessoas têm optado por fazer melhorias em casas e estabelecimentos comerciais, buscando aumentar o valor de mercado, o que faz aumentar a procura por materiais de construção.

Este aumento na demanda impulsiona a abertura de lojas de material de construção, seja por meio dos grandes players que promovem a geração de muitas vagas de emprego, seja através de unidades comerciais nas regiões mais nobres, em bairros ou cidades do interior.

Outro fator que tem contribuído para o aquecimento do mercado imobiliário em Fortaleza está relacionado ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, que beneficia milhares de famílias de baixa renda, proporcionando acesso ao financiamento para a compra de imóveis. Esse estímulo gera demanda adicional por materiais de construção.

A projeção é que esse movimento permaneça nos próximos anos, com o aumento da demanda imobiliária e a necessidade de suprir as necessidades dos consumidores em geral, ampliando as oportunidades para o desenvolvimento do setor e da economia local.

Carlito Lira é vice-presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) e Vice-Presidente da Associação do Comércio de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE)