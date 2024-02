Mercado imobiliário: as tendências para o setor no Ceará em 2024

O mercado imobiliário do Ceará é dinâmico e está sempre evoluindo. Em 2024, uma série de tendências estarão em alta, incluindo automação e multifuncionalidade.

A tecnologia vai continuar a desempenhar um papel fundamental neste ano. Com a realidade virtual, os compradores podem fazer visitas pela internet às propriedades, economizando tempo e recursos.

A sustentabilidade e a eficiência energética também estarão em alta. Os moradores estão cada vez mais interessados em casas e edifícios que possam reduzir o impacto ambiental e os custos operacionais a longo prazo. Imóveis com recursos ecológicos e certificações de eficiência energética estarão em alta demanda.

Outro aspecto que deve despontar no crescimento são as cidades-satélites. No rol estão os municípios de Eusébio, Guaramiranga, Baturité, entre outros. A ideia é ir além dos limites de Fortaleza. Em termos de localização, elas estão se tornando mais atraentes, à medida que as pessoas procuram espaços mais amplos, contato com a natureza e uma sensação de comunidade. No entanto, as cidades continuam a ser centros de atividade e inovação, especialmente em bairros revitalizados e com infraestrutura moderna.

A atração por imóveis multifuncionais experimentará um "boom" em 2024. Os empreendimentos que podem servir a diversos propósitos, como moradia, trabalho e lazer, serão valorizados. Para complementar, cito no segmento imobiliário o mercado de luxo, que continua a prosperar, com uma demanda crescente por propriedades exclusivas e comodidades de alto padrão. Os compradores desse nicho buscam não apenas uma residência, mas uma experiência de estilo de vida sofisticada e única.

Não menos importante está a segunda moradia. Com o aquecimento das vendas, muita gente busca tranquilidade, conforto e qualidade de vida. O comprador de uma segunda moradia procura, normalmente, por condomínios fechados, em função da segurança, além de paisagens turísticas, com áreas verdes ou praias, comodidade e vantagens do interior, porém que mantenham proximidade dos centros urbanos.

Adaptar-se a essas tendências é essencial para o sucesso no mercado em constante evolução.