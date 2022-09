Mentoria profissional e o mercado para os 40+

Atualmente, muitas empresas têm como meta ter um time diverso, que pense em soluções e possibilidades para conversar com os seus públicos. Nesse sentido, se faz necessário salientar que as habilidades dos profissionais acima de 40 anos passaram a ser vistas como estratégicas para os negócios.



Entre as competências mais apreciadas pelas empresas para este perfil de profissional estão comprometimento, inteligência emocional e experiência. O fato é que colaboradores mais maduros passam mais confiança e desenvolvem uma comunicação mais assertiva com os clientes.



Porém, o que se nota é que o mercado tem sido hostil com profissionais mais experientes pois, já que a maioria das contratações são de jovens, em virtude de sua produtividade potencialmente mais alta e de expectativas salariais mais baixas.



Por isso, quem quiser competir de igual para igual com essa nova geração precisa se atualizar. Apesar da experiência, o profissional mais maduro precisa se adaptar e, muitas vezes, se reinventar por completo. O mercado tem mudado em ritmo acelerado e essas transformações cobram certas habilidades dos profissionais. Quem não se renova, perde espaço.



Na medida que as empresas se deparam com profissionais que demonstram domínio em novas tecnologias, linguagens atuais e métodos inovadores dentro das suas áreas de atuação, mais oportunidades surgem.



Nesse cenário, optar por uma mentoria pode ser o caminho para alavancar a carreira e conquistar espaço mais rapidamente nas empresas, já que entre os benefícios do acompanhamento de um tutor está a solução de problemas específicos de cada jornada profissional.



Conversar com um especialista experiente ajuda a determinar quais são as possibilidades a serem seguidas de acordo com as necessidades de cada um, desenvolvendo uma visão mais objetiva do futuro. O profissional de mentoria será responsável por dar orientações para que os clientes trabalhem estrategicamente e alcancem resultados com pouco desgaste emocional.

Diego Azevedo é especialista em reestruturação comercial