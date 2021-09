Mentira como projeto político

É impossível uma sociedade em que a mentira não exista. Nietzsche dizia que a mentira é uma necessidade, pois nos ajudaria a superar a aspereza da realidade.

Simmel, sociólogo alemão, já afirmava que ela é parte estruturante do processo comunicativo, pois os interlocutores são impossibilitados de saber o que se passa nas mentes um dos outros.

No entanto, no debate público, a mentira impossibilita uma sociedade próspera. É condição essencial para o jogo democrático que a mentira não seja impedidora da confiança mútua na sociedade.

Sem a verdade como condição, ou seja, com a realidade sendo colocada de lado para, no lugar, serem inventadas narrativas que se adequem a ideologias por vezes excludentes, a democracia deixa de existir, ou se não deixa, sofre, e com ela, sofrem todos.

A nova onda de extrema-direita no mundo, da qual os membros do atual governo federal fazem parte, corrói as instituições democráticas por dentro, pois impossibilita as relações de confiança entre os lados que estão em conflito; essa cultura democrática, como diz Steven Levitsky, é tão ou mais importante do que leis para manter uma democracia viva.

Um dos meios utilizados para corroê-la é a mentira, catalisada pelas fake news e discursos descolados do factual, como o que fez Bolsonaro na ONU nessa terça, 21/09/21.

A tempo: não se trata de dizer que, na política, mentiras nunca existiram e que depois do atual governo federal, elas passaram a existir.

Com a política, ou seja, a relação negociada entre os homens em uma sociedade, surge também a mentira. No entanto, ela nunca foi tão importante para a construção de um projeto de poder baseado na dissociação cognitiva de pessoas iletradas digitalmente.

Quando a mentira se torna não parte do jogo político - o que é normal e esperado – mas sim o próprio jogo, não há outro resultado, senão a destruição das relações democráticas dentro de uma sociedade e com isso, a sua própria destruição, já que o conflito é, segundo Simmel, outra parte estrutural de nossa sociedade, entretanto, quando ele visa à eliminação do adversário – muitas vezes justificada por falácias e inverdades – a sociedade se esfacela.

Igor Mascarenhas

Cientista social