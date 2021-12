Menos promessas, mais equilíbrio

Você percebeu que comeu muito durante as confraternizações no mês de dezembro e agora está sentindo culpa pelo exagero? Calma, não foi só você! Porém, é importante que saiba que esse descontrole com a alimentação pode impactar a sua forma de se relacionar com os alimentos futuramente, atrapalhar o seu processo de emagrecimento e ainda ter um impacto negativo na sua qualidade de vida devido a esse sentimento de culpa. Quer algumas dicas de como melhorar isso?

Primeiro, não inicie períodos de jejum e nem dietas da moda muito restritivas. O ideal é que reinicie uma alimentação mais adequada logo depois. É totalmente possível se divertir com disciplina e manter o foco na saúde! Procure um nutricionista para te ajudar a equilibrar suas refeições.

Segundo, se for possível, mantenha uma vida ativa por meio de exercícios físicos indicados por profissional habilitado e para aproveitar o período de férias e essa época de intenso calor com mais energia e disposição, precisamos manter o corpo hidratado, por isso não esqueça de beber bastante água, pode utilizar também sucos de frutas naturais, água de coco, chás e frutas ricas em água como melancia, abacaxi, laranja, mamão e melão.

E por último, não centralize o pensamento somente na comida durante as próximas confraternizações. Valorize estar com a família e amigos, tenha prazer com cada escolha de alimento, saboreie deliciosamente, mastigue bem, respeite os sinais de fome e saciedade do seu corpo e não fique pensando constantemente na próxima refeição.

E para as metas de 2022 que tal incluir “Ter uma alimentação saudável”? A palavra de incentivo principal no meu atendimento aos pacientes do NOHC é equilíbrio, pois com moderação e ajustes no seu plano alimentar entre o que você se sente bem comendo e o objetivo que você quer com a sua dieta, seja emagrecimento, hipertrofia muscular, manutenção do peso, enfim, o importante é não esquecer de adequar sua alimentação a sua rotina de vida e tratar a alimentação de uma forma pacífica e sem culpa por exageros cometidos.

Bruna Nascimento é nutricionista | nutricionistabrunanascimento@gmail.com