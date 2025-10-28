Diário do Nordeste
Menopausa e alimentação

Thayná Nobre
Thayná Nobre é nutricionista
Apesar de ser uma fase natural da vida, a menopausa ainda é cercada de silêncio e desinformação. Milhões de mulheres enfrentam sozinhas as mudanças físicas e emocionais desse período, muitas vezes sem o preparo, o apoio ou a orientação adequados.

Mais do que o fim da menstruação, a menopausa envolve uma queda significativa nos níveis hormonais, especialmente do estrogênio, desencadeando sintomas como ondas de calor, insônia, irritabilidade, ressecamento da pele, ganho de peso e perda da libido. São impactos reais, que afetam corpo e mente, e exigem atenção integral à saúde da mulher.

Nesse contexto, a alimentação tem um papel essencial. Uma nutrição correta pode aliviar sintomas e contribuir para a qualidade de vida. Dietas equilibradas, ricas em fitoestrogênio, fibras, antioxidantes, cálcio e vitamina D auxiliam no equilíbrio hormonal, na proteção óssea, na redução de inflamações e na melhora do humor e do sono.

Alimentos como soja e seus derivados, vegetais verde-escuros, frutas vermelhas, sementes, oleaginosas e grãos integrais são grandes aliados à medida que colaboram para a regulação hormonal, fortalecem o sistema cardiovascular e ajudam a prevenir a osteoporose.

É importante também reduzir o consumo de ultraprocessados, açúcares refinados, gorduras saturadas e excesso de sódio. Esses itens podem intensificar os sintomas e aumentar o risco de doenças crônicas. 

Por fim, é fundamental lembrar que cada mulher vivencia a menopausa de forma única. Por isso, buscar acompanhamento médico e nutricional individualizado faz toda a diferença para fortalecer o corpo e a mente durante essa transição.

