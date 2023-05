É fato que estamos presenciando em Fortaleza, o reinício de um processo de verticalização. A cidade que começara no século XVIII com suas modestas construções em alvenaria de no máximo dois pavimentos, moderniza-se com o advento do cimento armado. Avança no seu aprendizado tecnológico não levando em consideração que a cidade pertence a todos. Nesse percurso histórico, nossa Fortaleza criou áreas de excelência para o convívio humano antagonizando com a maior parte da cidade geográfica e social.

A urbanização das cidades deve levar em consideração sempre a melhoria da qualidade de vida de sua população, de seus cidadãos de forma que todos, TODOS, possam usufruir dela. Entretanto, o solo urbano torna-se cada vez mais disputado pelo mercado imobiliário por razões diversas, sendo o aporte financeiro governamental investido na cidade, esteja ele em qualquer esfera do poder executivo, um dos fatores para a ocorrência dessa “mais valia” do território urbano. De uma forma, creio, injusta, a grande maioria da população fica à margem desse território.

Se se permite que a cidade cresça verticalmente, necessário também se faz que se estabeleçam através de disciplinamento legal os distanciamentos entre torres. E mesmo que a orientação disciplinar desse espaçamento esteja relacionada as alturas, estabelecendo-se um teto, um gabarito, a lei abre precedentes para que ao ultrapassar esses limites haja uma oneração para o custo de obra que em princípio beneficiaria os cofres públicos, direcionando esse montante para investimentos em áreas da cidade que não foram anteriormente contempladas. No entanto, o capital que se concentra na posse do solo urbano é o mesmo que investe na “alforria” dos gabaritos de construções da nossa urbe. É ter a certeza de que pode ser antiético sem ser ilegal. É ter a vantagem de poder comprar essa “certeza”, sempre.

Nessa mesma direção, os espaços de Fortaleza que testemunharam o seu crescimento e transformações também são alvo desse mesmo ideal que supervaloriza discriminadamente áreas da cidade em detrimento das edificações que fundamentaram as do presente e ainda que como uma pátina, assinam as experiencias pretéritas de nossa cultura. Esse ideário concentrador proporciona um apagar de conhecimentos, de referenciais de memórias, dos saberes que foram construídos.

Preservar as edificações históricas também é preservar os espaços da cidade e suas relações de escala com a humanidade que aqui vive. Suas ruas, comprimento e largura; as edificações com suas alturas, recuos e alinhamentos aos passeios; a percepção da linha de horizonte por ter uma escala diferenciada; a ventilação e iluminação que bem poderia ser mais natural.

A preservação da memória de um povo alicerça seu crescimento enquanto humanidade. É através das memórias que damos cada passo em direção ao desenvolvimento humano, seja ele voltado para quaisquer áreas do conhecimento produzido na história. As memórias nos garantem que não reinventaremos a roda a cada amanhecer. Nossa passagem na Terra nos obriga a deixar registros de que aqui estivemos e que produzimos algo que nos fez evoluir¹. E serão esses testemunhos que contarão nossa história, estabelecendo o novo ponto de partida, numa escala temporal, que o ser humano prossegue no seu processo evolutivo.

Contudo, o conhecimento está ancorado na materialidade deixada por nossos ancestrais e que assim nos deixam de herança bens a que atribuímos valores.

O processo evolutivo humano vai alargando esse acervo de bens conformando ao que hoje designamos como sendo patrimônio² de uma cultura. Esses bens, que ao longo da nossa história se firmam como um complexo sinestésico, avançam tresloucadamente numa nova dimensão de percepção de sensações, espaço e realidades. A nova realidade virtual. Que é o produto da contemporaneidade. E é exatamente o presente que está a comprometer a permanência de nossas memórias. É nessa direção, portanto, que devemos nos posicionar.

Importa, desse modo, aqui ratificarmos, que o produto material de nossa cultura, o tangível do ponto de vista da realidade “real”, é o objeto³ da conservação e restauração. São para esses bens que devemos, enquanto restauradores e profissionais que lidam com as questões relacionadas a memória e sua preservação, direcionar o nosso olhar, as nossas ações.

Portanto, sem encerrar, sinalizamos nesse tema a dimensão grandiosa de nossa responsabilidade cidadã sobre o nosso compromisso com a preservação das memórias dos povos da Terra.

1: Cabe considerar que a evolução é um processo natural de todas as espécies, inclusive a humana. Portanto a reflexão, o pensar crítico sobre as nossas ações, nos possibilita imaginar se o que fizemos nos eleva enquanto seres pensantes ou se nos estagna em nosso caminhar evolutivo.

2: A palavra PATRIMÔNIO nos remete ao conjunto de bens que pertence a alguém. “Alguém”, portanto, está aqui representando uma comunidade, uma sociedade, compreendida aqui como agente produtor de cultura que por sua vez pode ser entendida também como criadora do bem ou ele próprio.

3: O Tangível e o intangível se fundem, pois, um não sobrevive sem o outro. O significado, os valores que atribuímos às coisas, à matéria, à arquitetura, à cidade, às obras de arte e tantas outras entende-se ser o patrimônio intangível. Assim como esses saberes, valores e significados que damos aos objetos, essa construção do conhecimento realizada através dos testemunhos palpáveis são o que fazem ter sentido se compreender através da materialidade, as quais aqui chamamos de patrimônios tangíveis.

Frederico de Sousa Barros é arquiteto