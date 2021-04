Meio ambiente e turismo: por mais qualificação

É comum ouvirmos relatos de cearenses, ao voltar de viagens a paisagens naturais e históricas – encontradas inclusive em estados vizinhos, tais como Bahia e Pernambuco –, sobre o nível de preparo de guias de turismo - muitas vezes de tenra idade – acerca do detalhamento das informações sobre pontos turísticos por lá encontrados.

Sem dúvida, tal prática proporciona não só um maior encanto a quem visita estes espaços, mas também ajuda a sedimentar o respeito, a sensação de pertencimento e a necessidade de preservação destes marcos na população de fora e na que reside no próprio local.

Pensando nisso, a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA), em parceria com a Secretaria de Turismo, Câmara Setorial de Turismo, Sindicato dos Guias de Turismo e Escola de Gestão Pública realiza, de abril a julho, de forma virtual, a I Capacitação para Profissionais de Turismo sobre as Unidades de Conservação estaduais.

Afinal, o turismo ecológico é uma alternativa saudável nestes tempos de pandemia. Nosso estado possui belezas naturais conhecidas no mundo inteiro. Temos 27 Unidades de Conservação estaduais e outras municipais e federais com grande beleza cênica e diversos tipos de atividades disponíveis: trilhas, cachoeiras, passeios de barco, contemplação e educação ambiental.

O objetivo da capacitação é justamente qualificar ainda mais o trabalho dos guias, para que os turistas tenham as melhores informações sobre nossas unidades. Ao mesmo tempo, despertar nestes profissionais uma consciência ecológica, de forma que eles sejam, também, propagadores da sustentabilidade ambiental.

Artur Bruno

Secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará