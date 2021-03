Medidas preventivas na pandemia

O Poder Executivo, em todas as esferas, passou a adotar medidas precautelatórias, com vistas a reduzir, ao mínimo, as pessoas fora dos pontos de concentração nas nossas urbes, o que há trazido reações vigorosas, embora os objetivos sejam reconhecidamente preventivos, evitando ambientes aglomeradores e de fácil ação da covid-19, impulsionada pelo efeito virulento das “cepas”, que proliferam, impiedosamente, ceifando vidas de todas as idades, justificando-se, agora, a implantação, quase generalizada, do chamado lockdow, que embargou centros urbanos de maior movimentação popular.

O Comércio, grande e pequeno, vem reagindo a essa modalidade extrema, mesmo sendo justificável a decretação de restrição severa, causadora de prejuízos incalculáveis, principalmente à rede de shoppings centers, estabelecimentos que abrigam número expressivo de lojas e restaurantes, todos inconformados com a amplitude de tais providências, já que geram impactos negativos para diversas categorias de profissionais.

Apesar de Governos estaduais e municipais identificarem significativa insurgência a essa decisão, ela permanece sendo aplicada, como forma de tentar reduzir a escalada de infectados e óbitos, que tem alcançado índices apavorantes, em todas as metrópoles de diversas regiões.

Presenciando, não tão de perto, demonstrações da insatisfação de empresários, visualizei a ponderabilidade dos prejudicados, não obstante, em Brasília, o governante achar-se predisposto a diminuir o prazo já determinado, recompondo a normalidade quando houver sinalização de tranquilidade, conforme predominava até o instante em que a pandemia se espalhou por todo o planeta. Enquanto isso, é necessário que se busquem compreensões, amenizadoras do descontentamento daqueles que se viram atingidos pela respectiva imposição.

Há quem preveja, com base em diretrizes ajustadas à uma nova realidade, que um outro momento viverá a humanidade, com o retorno de um clima de estabilidade, sem surto viral, nem soluções equivocadas, postas em prática na luta interminável para pôr fim à fase ominosa de pandemia crudelíssima.

Que os anjos e todos os santos digam amém...

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte