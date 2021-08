Medicina diagnóstica por imagem no Ceará

Legenda: Esther de Alencar Araripe Falcão Feitosa é neurorradiologista e professora do curso de Medicina da Unifor Foto: Arquivo pessoal

O Homo sapiens surgiu há 300 mil anos. Já o conceito de civilização surgiu há 15 mil anos, pelo encontro de um osso fêmur humano consolidado em um sítio arqueológico. De fato, para que a cicatrização óssea ocorra são necessárias cerca de 6 semanas de imobilização, traduzidas por cuidado advindo de outro ser humano. Talvez a medicina tenha começado nesse ponto da história. Há pelo menos 15 mil anos, a humanidade busca por avanços que possam “curar às vezes, aliviar quase sempre e consolar sempre”.

Na Radiologia, os avanços são infindáveis. Quem diria que aparelhos de sonar de submarinos evoluiriam e se tornariam as bases da ultrassonografia moderna? No Ceará, contamos com aparelhos de ultrassonografia capazes de realizar imagens tridimensionais de bebês intraútero, detectando diminutas lesões congênitas que podem ser operadas intraútero, o que determina uma verdadeira mudança no prognóstico do recém-nascido, além de transformar o curso da vida de uma família.

O Ceará conta também com um parque tecnológico semelhante ao de países como Holanda, EUA e Alemanha. É possível encontrar aparelhos de ressonância magnética de alto campo, que produzem qualidade de imagem inegavelmente avançadas, produzidas em metade do tempo habitual, em sala com SMART TV e músicas escolhidas por playlist do paciente.

Esse conforto é fundamental para acolher o paciente muitas vezes fragilizado pela necessidade de realizar exames deste tipo.

Hoje, a ressonância é protagonista na avaliação lesões tumorais. Tomografias adquirem imagens em menor tempo, melhor resolução espacial e menor radiação, permitindo reconstruções tridimensionais perfeitas em segundos!

É possível encontrar mamografia com tomossíntese 3D, mais confortáveis e com melhor resolução das imagens, contribuindo para o diagnóstico precoce dos cânceres de mama. Contudo, a tecnologia deve sempre se curvar a algo que simbolicamente representa o todo: a clínica.

Nada, nem mesmo o mais moderno dos equipamentos, supera uma boa conversa e um bom exame. Cada vez mais, além da expertise técnica, um “bom dia” e “como posso ajudá-lo” fazem toda a diferença!

Esther de Alencar Araripe Falcão Feitosa

Neurorradiologista e professora do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor).