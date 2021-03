Mediação para conflito familiar

A vida familiar é talvez a que mais nos desafia na busca de uma gestão positiva dos conflitos. Pesquisas recentes demonstram que esses atritos aumentaram expressivamente na pandemia, tendo como um dos reflexos o aumento do número de divórcios.

É comum nos depararmos com um movimento natural da vida em família que é, diante de um problema, sentimos tensão, polarizarmos os pensamentos em certo e errado e não darmos chance para a empatia. Ou seja, focamos na pessoa e não na causa do problema.

Quando não há mais possibilidade de continuação da convivência familiar ou as tentativas de resolução direta foram frustradas, tem-se alguns caminhos, como buscar resolver a questão baseada na determinação de quem tem direito. No entanto, existem obstáculos frequentes inerentes à situação.

Outro caminho é a mediação, que visa criar oportunidade para os envolvidos conversarem e negociarem seus interesses. A função do mediador é buscar um diálogo aberto e respeitoso, trabalhando ativamente com as partes nas soluções e sua viabilidade.

Na guarda dos filhos, por exemplo, alguns aspectos podem ser discutidos, como o fato de um não inspirar a confiança necessária como pai ou mãe para cuidar de seu filho ou perda de controle na educação. Durante a mediação, o foco será na busca do entendimento aprofundado sobre essa questão e de uma solução capaz de gerar compromissos.

Quando vários irmãos precisam decidir sobre a partilha dos bens deixados em herança, quanto menos tempo eles gastarem discutindo, menos desgastante a questão será. A mediação propicia isso, pois um conflito considerado bastante complexo pode ser resolvido em uma sessão de mediação de poucas horas.

Dentre os benefícios da mediação está a preservação dos relacionamentos, aspecto essencial quando tratamos de família. Aquela situação que se apresentava inicialmente como difícil, imbuída de carga emocional, pode ser reavaliada e modificada para o bem-estar dos envolvidos, fazendo com que sejam restabelecidos o respeito e a tranquilidade. A mediação familiar abre espaço para conversas difíceis, mas as recompensas valem o esforço.

Maria Antonieta de Morais Prado

Mediadora da CAMES Brasil