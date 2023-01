MEC: transição e contrafacções

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou na última sexta-feira, dia 06 de janeiro, o novo agrupamento completo do secretariado de sua pasta ministerial. Incluindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foram anunciados os nomes de 11 novas lideranças de secretarias e órgãos ligados ao ministério. Inaugurando a lista, Izolda Cela, ex-governadora do Ceará, foi oficialmente confirmada como a nova Secretária-executiva do ministério e ocupará o cargo "número 2" da educação nacional.

Conforme o Relatório final do Gabinete de Transição Governamental, o desafio desse novo time será enorme! Afinal, o relatório indicou que por efeito do lânguido trabalho realizado durante a última gestão, o Ministério da Educação, entre os outros ministérios, foi o que mais sofreu por “retroces­sos institucionais, orçamentários e normativos.

Por isso, foram observadas algumas fissuras preocupantes como: “falta de planejamento; descontinuidade de políticas relevantes; desarticulação com os sistemas de ensino es­taduais e municipais e da rede federal de ensino; incapacidade de execução orçamen­tária; e omissões perante os desafios educacionais.”

Entre as contrariedades mais soturnas estão: a) O corte deliberado de recursos, chegando até a não contratação de empresas para a impressão dos próximos livros didáticos, colocando em risco o ano letivo em 2023. b) O congelamento durante quatro anos em R$ 0,36 centavos por aluno a parte da União para a merenda escolar. c) A construção de escolas de educação infantil despencou de R$ 111 mi­lhões para R$ 2,5 milhões. d) O programa Caminho da Escola, responsável por garantir a aquisição de transporte escolar para educação básica – teve suas verbas reduzidas R$ 15,2 milhões para R$ 425 mil. e) O Programa Nacional de Alimentação Escolar está com o per capita con­gelado há cinco anos, mesmo diante da elevada inflação de alimentos. f) A educação e formação em saúde caiu de R$ 1,66 bilhão para R$ 725 milhões. Por fim, as contrafacções do passado, é necessário conhecê-las, ainda que seja apenas para as evitá-las.

Davi Marreiro é consultor pedagógico