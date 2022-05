Matriz de referência: novo Enem

Como sabemos, até o presente momento, a matriz de referência do novo ENEM ainda não foi elaborada. Contudo, uma vez formulada, essa matriz indicará, de modo direto, o conjunto de objetos de conhecimento essenciais que norteará as questões em cada uma das etapas da avaliação.

Tudo isso, evidentemente, baseando-se nas competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), considerando cada área de conhecimento que será avaliada. Porém, conforme já nos alertou o último relatório divulgado pela Comissão Externa do Ministério da Educação (CEXMEC), a elaboração do documento de referência do novo ENEM precisa ser considero de fato como uma “atividade técnica complexa, e deve ser construída consultando os principais especialistas da área.”

Segundo a deputada federal Tabata Amaral, relatora do documento: Avaliações da Educação Básica/INEP, “a desqualificação do corpo de dirigentes de alto escalão do INEP se faz visível no perfil do atual Presidente do órgão.” Além disso, segundo o relatório, “[…] também chama atenção a falta de experiência prévia dos diretores na área da avaliação da educação básica: apenas um deles possui alguma vivência e é o único servidor efetivo do INEP.” Parafraseando Brecht, vivemos em tempos sombrios, realmente aquele que ainda ri é porque não acompanha notícias. Mais uma vez alertaremos, “é urgente que o INEP inicie o quanto antes e finaliza em 2022 a elaboração da matriz de referência do novo ENEM.”

Considerando ainda o relatório da Comissão, a elaboração dessa referência é simplesmente o primeiro passo de um longo e complexo calendário para a realização do novo ENEM de 2024. Conforme o art. 7 da portaria MEC n. 521/2021 essa matriz padronizada precisa ser apresentada ainda em 2022. Temos pressa, porém tememos ainda mais o improviso! Enquanto isso, “quanto maior a demora do INEP […] maior a angústia das escolas e redes de ensino que já iniciaram a implementação do novo ensino médio em 2022.” Sem falar nos estudantes que precisam se preparar para esse novo ENEM. Como se não bastasse, “há ainda risco do não cumprimento do prazo de adequação e alinhamento do exame.”

Davi Marreiro é consultor pedagógico