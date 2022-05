Matemática: como tornar a numeracia divertida?

Os primeiros anos de uma criança são um período de aprendizado e desenvolvimento. Nessa época, é comum que elas não gostem de matemática, que achem uma matéria chata e, muitas vezes, recusam-se a fazer algumas atividades. Para começar a desenvolver o interesse, podemos usar a numeracia.

Numeracia é o conhecimento e as habilidades que as crianças precisam para usar a matemática em várias situações. É a capacidade de raciocinar e aplicar conceitos numéricos simples e consiste em compreender aritmética fundamental como adição, subtração, multiplicação e divisão. É uma competência importante, pois bebês e crianças pequenas podem reconhecer números, padrões e formas. Eles usam conceitos matemáticos para dar sentido a seu mundo e conectar isso com práticas cotidianas.

Quando avançam as séries escolares, as crianças são expostas à numeracia através de entendimento, fluência, solução de problemas e raciocínio. Esses recursos permitem que elas respondam a situações familiares e desconhecidas, empregando essa habilidade para tomar decisões e resolver problemas.

O aprendizado de numeracia pode parecer chato pela falta de ludicidade. Então, é fundamental que o aprendizado seja baseado em brincadeiras. Isso motiva as crianças a aprenderem mais.

Uma forma de ensinar é utilizando números com massinha. Você irá precisar de massinha de modelar colorida, números impressos em tamanho grande plastificados e faca de plástico sem serra. Entregue para as crianças as folhas com os números de 0 até 9 e a massinha. Ela vai fazer uma ‘cobrinha’ com a massinha e depois vai contornar o número. Nesta atividade, estimula-se a consciência espacial, experimentando com a forma e o espaço, a coordenação de olhos e mãos, desenvolvimento motor fino e o reconhecimento dos números.

Outra brincadeira é contando com o Dominó. Trata-se de um ótimo recurso de aprendizado e um excelente manipulador para melhorar o senso numérico e as habilidades matemáticas. Você irá precisar de um jogo de dominó e vários botões. Tem duas formas de usar o dominó para a numeracia. A primeira é distribuir as peças, pedir que as crianças escolham uma e contem quantas bolinhas têm nessa peça.

Reforce a contagem usando botões. Outra forma é somando. A criança irá escolher duas ou mais peças e contar quantas bolinhas têm no total. Para essa atividade, os botões podem ajudar mais, separando-os por peças e depois somando-os.

Essa atividade estimula o aprendizado e o desenvolvimento das habilidades de numeracia como reconhecimento de números, medição, contagem, adição e padrões. Também ajuda com a solução de problemas, desenvolvimento sensorial – mãos em ferramentas de manipulação, habilidades motoras finas, coordenação de mãos e olhos e desenvolvimento da linguagem.

Luciana Brites é autora de livros sobre educação e transtornos de aprendizagem, palestrante, especialista em Educação Especial na área de Deficiência Mental e Psicopedagogia Clínica e Institucional pela UniFil Londrina e em Psicomotricidade pelo Instituto Superior de Educação ISPE-GAE São Paulo, além de ser Mestra em Distúrbios do Desenvolvimento pelo Mackenzie.